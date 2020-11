Assassin’s Creed Valhalla – jak zdobyć najlepsze zdolności w grze?

Podpowiadamy, jak zdobyć nowe zdolności w Assassin’s Creed Valhalla.

Assassin’s Creed Valhalla składa się z wielu mniejszych i większych systemów, które są bezpośrednio powiązane z rozwojem naszej postaci. Umiejętności, poziom mocy, wyposażenie czy zdolności, to wszystko definiuje potęgę naszego bohatera. Chcąc stworzyć wymarzonego herosa musimy się nieco natrudzić, bowiem w Valhalli zdobywanie kolejnych poziomów doświadczenia to zaledwie ułamek tego, co przygotowali dla nas twórcy.

W poprzedniej odsłonie serii Assassin’s Creed - Odyssey, aktywne zdolności były powiązane bezpośrednio z "levelowaniem" i drabinką rozwoju postaci. W Valhalli wygląda to nieco inaczej. Za kolejne poziomy otrzymujemy głównie pasywne bonusy. Co jakiś czas, mamy jednak możliwość odblokowania specjalnej umiejętności, jak np. spowolnienie czasu po udanym uniku czy miażdżenie głów przeciwników, gdy ci są powaleni.

Księgi zdolności w Assassin's Creed Valhalla mogą znajdować się również pod ziemią

Do naszej dyspozycji oddano również wyjątkowo potężne zdolności, które możemy aktywować dopiero po zgromadzeniu odpowiedniej ilości adrenaliny (ta rośnie podczas zadawania i otrzymywania obrażeń w walce). Musimy je jednak najpierw odnaleźć w świecie gry.

Twórcy Assassin’s Creed Valhalla chcą, abyśmy mieli jak najwięcej powodów do eksploracji Norwegii i Brytanii. Dlatego też, wśród najcenniejszych skarbów ukrytych w jaskiniach, domostwach, fortecach czy pod powierzchnią wody znajdują się księgi ze zdolnościami.

Zdolności możemy zaliczyć do dwóch głównych kategorii – dystansowych i w zwarciu. Co więcej, każda z nich posiada dwa poziomy, chcąc zatem osiągnąć biegłość w danym „skillu”, musimy odnaleźć dwie takie same księgi.

Assassin’s Creed Valhalla - jak i gdzie znaleźć zdolności?

Gdzie ich szukać i jak je znaleźć? Podczas eksploracji świata gry regularnie będziemy natrafiać na znaczniki, informujące nas o dodatkowych aktywnościach. Symbole w kolorze żółtym oznaczają: rzadkie surowce (niezbędne do ulepszania ekwipunku), wyposażenie (broń i pancerze) oraz zdolności. Niestety, chcąc się przekonać co dokładnie znajdziemy w danym miejscu, musimy znajdować się w jego bliskiej okolicy.

Jeśli interesują was tylko zdolności, to musicie zwracać uwagę na specyficzny symbol, który pojawi się na waszym kompasie (zdjęcia poniżej).

Teraz pozostaje już tylko odnalezienie miejsca położenia księgi ze zdolnością. Jednak nie zawsze jest to proste zadanie. Twórcy gry przygotowali dla nas wiele zagadek logicznych i środowiskowych, a także wyzwań, którym musimy stawić czoła zanim zdołamy sięgnąć po nagrodę. Księgi ze zdolnościami często ukryte są w trudno dostępnych miejscach. Może się też zdarzyć, że miejsce ich spoczynku będzie wam dobrze znane, ale waszą drogę do szczęścia blokować będą zamknięte na klucz drzwi. Wówczas musicie wytropić pobliskiego strażnika, który owym kluczem dysponuje.

Gdy wreszcie uda wam się dotrzeć do celu, waszym oczom ukaże się piedestał z księgą.

Pamiętajcie zatem, aby zaglądać w każdy kąt. Szczególnie, że eksploracja w Assassin’s Creed Valhalla została zrealizowana po mistrzowsku.

