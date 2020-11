Personalizacja postaci to dla wielu fanów gier RPG jeden z ich najważniejszych elementów. Assassin’s Creed Valhalla pod tym względem nie zawodzi. Jeśli jesteście ciekawi, jak zmienić wygląd postaci w grze Ubisoftu, to zapraszamy do lektury.

Spis treści

Najnowsza odsłona serii Assassin’s Creed – Valhalla, pozwala nam na sporą ingerencję w wygląd naszej postaci. Choć twarzy, budowy ciała czy koloru skóry nie możemy zmienić, to i tak możemy stworzyć własnego, unikalnego Eivora.

Assassin’s Creed Valhalla – jak zmienić wygląd postaci?

Choć już na początku przygody będziemy musieli określić płeć głównego bohatera, to nie rozwodźcie się długo nad tą decyzją. W trakcie dalszej rozgrywki będziecie mogli swobodnie „przeskoczyć” z męskiego do żeńskiego Eivora i na odwrót. Wystarczy wejść do menu postaci, następnie przejść do zakładki ekwipunek i uruchomić Animusa. Warto podkreślić, że zmiana ta nic was nie kosztuje i możecie ją dokonać dowolną ilość razy.

Naszego Eivora możemy również upiększyć licznymi tatuażami, jak również zmienić mu fryzurę czy brodę. W tym celu, musimy udać się do tatuażysty. Jego budynek jest oznaczony na mapie następującym symbolem:

Następnie, wystarczy rozpocząć rozmowę z artystą i możemy zacząć edycję naszego awatara. Każda zmiana jest darmowa, więc nie musicie się martwić o koszty. Na początku gry, nasz wybór nowych tatuaży czy fryzur jest mocno ograniczony. Na szczęście, w trakcie rozgrywki dane nam będzie zdobyć nowe wzory i style. Jak tego dokonać?

Assassin’s Creed Valhalla – jak znaleźć nowe tatuaże i fryzury

Nowe wzory tatuaży oraz fryzur możemy otrzymać za wykonywanie dodatkowych aktywności i pomaganie ludziom w potrzebie. Warto również wypatrywać specjalnych zwojów, które zagwarantują nam nowy element do personalizacji postaci.

Jeśli na swoim kompasie zobaczycie symbol, jak na powyższym zdjęciu, to znaczy, że jesteście we właściwym miejscu. Musicie jednak być gotowi na pogoń, bowiem gdy tylko zbliżycie się do zwoju, ten zacznie odlatywać. Parkour będzie tu waszym największym sprzymierzeńcem. Jeśli zawiedziecie, nie martwcie się. Po pewnym czasie zwój znowu pojawi się w tym samym miejscu i będziecie mogli podejść do kolejnej próby.

Naszą recenzję Assassin’s Creed Valhalla możecie przeczytać tutaj.