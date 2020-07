Assassin’s Creed Valhalla na nowym materiale z rozgrywki. Premiera w listopadzie

Zgodnie z obietnicą, Ubisoft zaprezentował nam dzisiaj nowym gameplay z Assassin’s Creed Valhalla na blisko 30 minutowym materiale.

Assassin’s Creed Valhalla

Ubisoft po bardzo przeciętnym 2019 roku i jeszcze gorszej pierwszej połowie bieżącego roku, ma coś do udowodnienia, zarówno sobie, jak i globalnej społeczności graczy.

Podczas dzisiejszego Ubisoft Forward, francuski producent przygotował dla nas prezentacje swoich największych nadchodzących hitów, w tym zapowiedzianego w kwietniu Assassin’s Creed Valhalla.

Zgodnie z wcześniejszymi obietnicami podczas dzisiejszego wydarzenia zaprezentowano pierwszy, tak obszerny, materiał z rozgrywki, który możecie zobaczyć poniżej.

Widać wyraźnie, że twórcy kontynuują drogę, którą Ubisoft rozpoczął w Assassin’s Creed Origins, a następnie kontynuował w Assassin’s Creed Odyssey. Przygody Asasynów i Templariuszy coraz wyraźniej „skręcają” w stronę gry RPG. Rozbudowana personalizacja postaci, możliwość dokonywania wyborów podczas dialogów, bogaty arsenał broni czy wreszcie rozwój bohatera, wszystko to sprawia, że seria, przynajmniej póki co, nie zamierza wracać do swoich korzeni.

Zaprezentowany dziś materiał prezentuje się interesująco, choć już teraz widać, że Valhalla z całą pewnością nie przyniesie ze sobą rewolucji.

Przy okazji poznaliśmy również datę premiery najnowszej odsłony Assassin’s Creed, ta nastąpi dokładnie 17 listopada. Produkcja trafi ostatecznie na PC, PS4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X.

Więcej informacji na temat Assassin’s Creed Valhalla znajdziecie tutaj.

