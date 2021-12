Assassin's Creed Valhalla - nowe DLC zobaczymy już dzisiaj. Co o nim wiemy?

Nowe DLC do Assassin's Creed Valhalla możemy poznać już za kilkanaście godzin.

fot. Ubisoft

Assassin's Creed Valhalla to największy w ostatnich latach przebój Ubisoftu. Nic zatem dziwnego, że po premierze dwóch obszernych dodatków - "Gniew Druidów" i "Oblężenie Paryża", francuski producent zapowiedział, że Valhalla, jako pierwszy tytuł w historii serii, otrzyma pełny drugi rok wsparcia. Ubisoft zapowiedział już, że gracze mogą liczyć na darmowe aktualizacje i wydarzenia sezonowe oraz jeszcze jeden płatny dodatek.

fot. Maciej Persona / PCWorld.pl

Niezawodny leakster i dziennikarz - Tom Henderson, ujawnił właśnie, że podczas gali The Game Awards 2021, Ubisoft zaprezentuje nowe DLC do Assassin's Creed Valhalla. Autor "przecieku" określa je jako "zaskakujące". Co więcej do premiery rzeczonego dodatku miałoby dojść już w grudniu! Pikanterii całej sprawie dodaje fakt, że Ubisoft właśnie zapowiedział wyjątkową aktualizację do AC Valhalla - 1.4.1. Co w niej takiego specjalnego? Otóż jak twierdzą twórcy - w znaczący sposób wpłynie ona na to jak wydajnie działa gra. W tym celu będziemy musieli usunąć dotychczasową zawartość z grą i pobrać ją całą od nowa! Na szczęście nowa wersja Assassin's Creed Valhalla będzie zajmować znacznie mniej miejsca na naszych dyskach, co może sugerować, że producent szykuje grę pod wydanie nowych DLC. Warto jednak podkreślić, że mało prawdopodobne jest, iż dotyczy to zapowiedzianego już trzeciego, płatnego DLC do Valhalli. Znacznie bardziej prawdopodobny jest grudniowy debiut mniejszego, bezpłatnego DLC na wzór - "rzecznych najazdów" czy "grobowców poległych".

Co natomiast wiemy o trzecim płatnym rozszerzeniu do AC Valhalla? Z licznych plotek i "przecieków" wynika, że nosić on będzie tytuł Dawn of Ragnarok (Zmierzch Ragnaröku), jego akcja zaś przeniesie nas do mitycznej krainy Svartalfheim (ojczyzna krasnoludów w nordyckiej mitologii), gdzie będziemy musieli pomóc jej mieszkańcom w odparciu inwazji demonicznej armii z Muspelheimu. W Zmierzchu Ragnaroku czekać będą na nas również nowe umiejętności i wyposażenie, które pomogą Eivorowi w walce. Dawn of Ranarok ma być również największym z wydanych do tej pory DLC. Sugeruje się, że przejście głównej kampanii może zająć nawet 40 godzin!

fot. Ubisoft

Czy Dawn of Ragnarok zobaczymy już podczas The Game Awards 2021? Tego niestety nie wiemy. Możemy być za to pewni, iż już za kilkanaście godzin sympatycy Assassin's Creed Valhalla będą mogli cieszyć się z nowej niespodzianki.

The Game Awards 2021 rozpocznie się w nocy z czwartku (9 grudnia) na piątek (10 grudnia) o godzinie 1:00.

