Assassin’s Creed Valhalla od dziś z nową zawartością. Discovery Tour pozytywnie zaskakuje

Najnowsza odsłona serii Assassin’s Creed już dziś wzbogaci się o nowy dodatek.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, na serwery gry Assassin’s Creed Valhalla jeszcze dziś trafi dodatek Discovery Tour: Viking Age. Co wprowadza? Na co możemy liczyć? Discovery Tour to kontynuacja już kilkuletniej tradycji Ubisoftu. Francuski producent chce bowiem, aby jego dzieła niosły ze sobą element edukacyjny. W tym właśnie ma pomóc Discovery Tour. Jest to darmowy dodatek, który pozwala graczom zanurzyć się w świat gry bez konieczności kończenia fabuły, pozbawiony walki i wielu innych aktywności. Zamiast tego, skupia się on na opowiadaniu prawdziwych historii z danego okresu.

Jak łatwo się domyśleć, Discovery Tour: Viking Age pozwoli nam lepiej poznać kulturę i zwyczaje wikingów oraz przybliży nam historyczne realia Anglii oraz Norwegii z IX wieku. Tryb ten został opracowany przy współpracy z historykami oraz archeologami specjalizującymi się w tym okresie. Gracze będą mogli wcielić się w wiele różnych postaci i wykonując proste zadania zdobywać nową wiedzę.

Dodatek Discovery Tour: Viking Age jest darmowy dla wszystkich posiadaczy Assassin’s Creed Valhalla. Jeśli jednak nie posiadacie gry, a chcecie skorzystać z jego edukacyjnych walorów, to możecie zakupić go oddzielnie.

Warto przypomnieć, że w zeszłym tygodniu AC Valhalla otrzymała aktualizację 1.3.2, a kolejne nowości na 2021 rok zostały już ujawnione. Pod koniec roku możemy spodziewać się ogromnego patcha 1.4.0 i nowego wydarzenia w grze - Festiwalu Oskoreia.

