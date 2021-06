Assassin's Creed Valhalla otrzyma dużą aktualizację i nowe aktywności

Na początku tego tygodnia na serwerach PlayStation pojawiła się aktualizacja do gry Assassin's Creed Vahalla. Jest ona opatrzona numerem 1.022. Będzie dostępna do pobrania około 7 dni po dodaniu na serwery, czyli możemy się jej spodziewać zaraz po weekendzie.

Na liście trofeów w grze pojawiły się także nowe osiągnięcia do odblokowania na PlayStation, które mają związek z ogłoszonym wcześniej "Mastery Challenge". Aktualizacja doda nową aktywność, która pozwoli głównemu bohaterowi doskonalić swoje umiejętności bojowe w wielu próbach, do których przyjdzie mu stanąć. Łatka ma także poprawić kilka niedoskonałości technicznych.

