Assassin’s Creed Valhalla - patch 1.5.0 zadebiutuje już dziś. Przygotuj się na nowe DLC

Assassin’s Creed Valhalla już dzisiaj wzbogaci się o aktualizację 1.5.0, która wprowadzi nie tylko mnóstwo poprawek, ale przygotuje również grę na przybycie trzeciego DLC - Świt Ragnaroku.

Assassin’s Creed Valhalla już niebawem wzbogaci się o kolejną przygodę - 10 marca 2022 roku zadebiutuje bowiem ogromne rozszerzenie "Świt Ragnaroku", które wprowadzi do gry zupełnie nowy obszar i historię gwarantującą blisko 35 godzin zabawy. Ubisoft chce się upewnić, że do premiery nowego dodatku wszystkie dotychczasowe problemy z Assassin’s Creed Valhalla zostaną usunięte. Owocem tych starań jest aktualizacja 1.5.0, która już dziś trafi na serwery. Co dokładnie wprowadza?

AC Valhalla aktualizacja 1.5.0 - co nowego? Lista zmian i poprawek

Aktualizacja 1.5.0 do AC Valhalla skupia się przede wszystkim na poprawkach i usprawnieniach rozgrywki. Po raz kolejny poprawiono system skradania się w grze. Przeciwnicy będą teraz lepiej reagować na gwizd (który ma ich wabić), z kolei zwierzęta nie będą już wykrywać Eivor bez względu na dzielący ich dystans.

Do gry zawita również nowy, najniższy poziom trudności - "Saga Mode", który nie będzie wymagał od graczy zbyt dużego wysiłku podczas walki i nastawiony jest na bezstresowe poznawanie historii. Oprócz tego lista poprawek dotknęła takie elementy gry jak: zadania (w tym te z głównej linii fabularnej, jaki wydarzenia publiczne oraz "crossover stories"), najazdy rzeczne, wyzwania, grobowce upadłych, grafika, animacje, audio i UI. Pełną listę zmian znajdziecie na oficjalnej stronie gry.

AC Valhalla patch 1.5.0 - rozmiar i data startu

Patch 1.5.0 do Assassin's Creed Valhalla zadebiutuje już dzisiaj o godzinie 13:00. Rozmiar aktualizacji na poszczególnych platformach prezentuje się następująco:

PC - 15,09 GB

- 15,09 GB PlayStation 4 - 7,94 GB

- 7,94 GB PS5 - 3,6 GB

- 3,6 GB Xbox One - 9,84 GB

- 9,84 GB Xbox Series X/S - 12,27 GB

