Assassin's Creed Valhalla pozwoli nam zwiedzić mityczny Asgard

Z okazji zbliżającej się premiery Assassin's Creed Valhalla, twórcy gry postanowili podzielić się z nami nowymi informacjami na temat gry.

Jeśli podobały się wam odniesienia do mitologii egipskiej (Origins) i greckiej (Odyssey) w serii Assassin's Creed, to z pewnością ucieszą was najnowsze wieści na temat Valhalli.

Raphael Lacoste, dyrektor artystyczny Assassin's Creed Valhalla, zostały zapytany na Twiterze o ulubioną lokację w grze. Ku zaskoczeniu graczy, ten odpowiedział, że jest to Asgard. Sympatycy opowieści o wikingach, szybko zauważą, że chodzi tu o mityczną krainę będącą jedną z dziewięciu królestw z wikińskiej mitologii. Asgard zamieszkiwany jest przez Asów, czyli w dużym uproszczeniu bogów. Do Asów zaliczali się między innymi: Odyn, Thor, Baldur, Hajmdal czy Loki.

Jasnym jest zatem, że w Assassin's Creed Valhalla nie zabraknie wydarzeń i istot nadprzyrodzonych. Raphael Lacoste Dodał również, że świat, który jego zespół stworzył na potrzeby gry jest najbardziej zróżnicowanym, jaki kiedykolwiek powstał w Ubisofcie.

Cóż, nam pozostaje trzymać kciuki za najnowszą odsłonę serii i wierzyć, że wszystkie obietnice zostaną spełnione.

Assassin's Creed Valhalla zadebiutuje już 10 listopada na PC, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S oraz Google Stadia. Nieco później - 19 listopada, produkcja trafi również na konsolę PlayStation 5.

