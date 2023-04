Assassin’s Creed Valhalla w Xbox Game Pass coraz bliżej? Ubisoft i Microsoft szykują się do dużego ogłoszenia

Ubisoft i Microsoft już niebawem powinny ogłosić nową współpracę. Jej owocem może być Assassin’s Creed Valhalla w Xbox Game Pass.

Jak wiadomo już od miesięcy, Ubisoft boryka się z licznymi problemami. Lekarstwem na nie może być współpraca z Microsoftem. W styczniu 2022 roku obie firmy zapowiedziały, iż usługa Ubisoft+ trafi na konsole Xbox. Od tamtej pory nie otrzymaliśmy wielu nowych informacji na ten temat. Jednak w styczniu 2023 roku pojawiły się sugestie, sugerujące, że pewne plany względem współpracy się zmieniły i zarówno Ubisoft, jak i Microsoft planują wspólnie coś większego.

Assassin’s Creed Valhalla w Xbox Game Pass coraz bliżej?

W styczniu pokusiłem się o analizę obecnej sytuacji Ubisoftu, a także jego ewentualnej współpracy z Microsoftem. Coraz więcej wskazuje na to, że niektóre wnioski mogą okazać się prorocze. Wydaje się, że obecnie już tylko dosłownie "chwile" dzielą nas od ogłoszenia Ubisoft+ na konsolach Microsoftu. Skąd te przypuszczenia? Na oficjalniej stronie Ubisoftu pojawił się wymowny banner, który nie pozostawia żadnych złudzeń - Ubisoft+ już niebawem trafi na Xbox Series X|S.

Niestety kliknięcie w link przenosi nas obecnie do strony z błędem 404. Możliwe zatem, że ktoś nieco przedwcześnie wrzucił na stronę baner, jednak śmiało możemy założyć, że do oficjalnego ogłoszenia dojdzie już niebawem. Niestety wciąż nie wiemy na jakich zasadach Ubisoft+ pojawi się na konsolach Xbox. Wciąż spekuluje się o tym, iż usługa francuskiego producenta może dołączyć na podobnych zasadach co EA Play. Oznacza to, że będzie ona wchodzić w skład Xbox Game Pass i tym samym takie tytuły jak choćby Assassin's Creed Valhalla staną się dostępne dla wszystkich użytkowników flagowej usługi Microsoftu bez dodatkowych opłat.

Bardziej prawdopodobny scenariusz zakłada jednak, że Ubisoft+ pojawi się jako całkowicie niezależna usługa, za którą również posiadacze Game Pass będą musieli dopłacić oddzielnie. Czy w tym przypadku Ubisoft Plus ma szanse na sukces? W chwili obecnej usługa liczy sobie ponad 100 gier, co istotne, większość z flagowych produkcji producenta jest dostępna w rozszerzonych edycjach z wszystkimi DLC. Co więcej, w niedalekiej przyszłości, już w dniu premiery, Ubisoft+ zasilą takie tytuły jak Assassin's Creed Mirage czy Skull & Bones.