Assassin’s Creed Valhalla - wymagania na PC. Minimalne, zalecane, ultra

Premiera Assassin’s Creed Valhalla: Świt Ragnaroku to idealny moment na powrót do gry Ubisoftu. Przedstawiamy wam zatem wymagania systemowe Assassin’s Creed Valhalla na PC.

Assassin’s Creed Valhalla choć ma na swoim "karku" już niemal dwa lata, to wciąż należy do dość wymagających tytułów. Z okazji premiery największego dodatku w historii serii - Świt Ragnaroku, przypominamy wam wymagania systemowe gry. Jeśli zatem jeszcze nie mieliście okazji rozpocząć swojej przygody w świecie wikingów i mitologii nordyckiej, to teraz macie ku temu znakomity powód.

Assassin’s Creed Valhalla wymagania na PC

Minimalne wymagania Assassin’s Creed Valhalla na PC:

System: Windows 10 (tylko 64-bit)

Procesor: Intel Core i5-4460 lub AMD Ryzen 3 1200

Karta graficzna: NVIDIA GeForce GTX 960 4GB lub AMD R9 380 4GB

Pamięć RAM: 8 GB

DirectX: 12.0

Miejsce na dysku: 50 GB

Zalecane wymagania Assassin’s Creed Valhalla (FullHD, 30 kl./s):

System: Windows 10 (tylko 64-bit)

Procesor: Intel Core i7-4790 lub AMD Ryzen 5 1600

Karta graficzna: NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB lub AMD RX 570 8GB

Pamięć RAM: 8 GB

DirectX: 12.0

Miejsce na dysku: 50 GB (dysk SSD)

Assassin’s Creed Valhalla zalecane wymagania na PC (FullHD, 60 kl./s):

System: Windows 10 (tylko 64-bit)

Procesor: Intel Core i7-6700 lub AMD Ryzen 7 1700

Karta graficzna: NVIDIA GeForce GTX 1080 8GB lub AMD Vega 64 8GB

Pamięć RAM: 8 GB

DirectX: 12.0

Miejsce na dysku: 50 GB (dysk SSD)

Assassin’s Creed Valhalla na PC wymagania Ultra (4K, 30 kl./s):

System: Windows 10 (tylko 64-bit)

Procesor: Intel Core i9 - 9700K lub AMD Ryzen 7 3700X

Karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 2080 8GB lub AMD RX 5700XT 8GB

Pamięć RAM: 16 GB

DirectX: 12.0

Miejsce na dysku: 50 GB (dysk SSD)

