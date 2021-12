Assassin's Creed Valhalla za mniej niż 100 zł? Oferta ważna tylko dzisiaj

Tylko do końca dnia możemy kupić Assassin's Creed Valhalla w świetnej cenie.

Valhalla jest jedną z najlepiej ocenianych gier z serii Assassin's Creed. W serwisie Metacritic uzyskała notę na poziomie 84/100. Jest to już dwunasta odsłona cyklu. Wcielamy się w niej w postać o imieniu Eivor, która staje na czele klanu wikingów. Przed rozpoczęciem gry możemy wybrać, czy chcemy sterować kobietą czy mężczyzną. Możemy także zdecydować, aby Animus w trakcie rozgrywki przełączał między płcami w odpowiednich momentach.

Dowodzeni przez naszego bohatera wikingowie opuszczają Norwegię i przybywają do Anglii, aby tam toczyć nowe życie. Niestety po dotarciu na miejsce zwracają uwagę Alfreda Wielkiego z Wessex, który uważa się za władcę Anglii. Co więcej, potępia pogańskie plemię wikingów. Eivor wraz ze swoimi wojownikami musi stanąć do walki o lepsze jutro.

Aktualnie pudełkowe wydanie na konsolę Xbox One i Xbox Series X/S możemy kupić w cenie 99 zł w sklepie RTV Euro AGD. Oferta jest ważna do dzisiaj, do 23:45 lub do wyczerpania zapasów.

