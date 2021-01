Assassin's Creed bez nowej odsłony w 2021 roku!

Na następcę Assassin's Creed Valhalla poczekamy nieco dłużej.

Firma Ubisoft już kilka lat temu (po przeciętnym AC Syndicate z 2015) ogłosiła, że kolejne odsłony cyklu Assassin's Creed będą pojawiać się w nieregularnych odstępach czasu. Gracze przyzwyczajeni do corocznych debiutów kolejnych części z serii musieli czekać na nową grę ponad dwa lata - do 2017 roku, kiedy to zadebiutował Assassin's Creed Origins.

Następnie - w 2018 roku, otrzymaliśmy AC Odyssey i wydawało się wówczas, że francuski producent chce powrócić do starych nawyków. Nic bardziej mylnego, na wydaną w zeszłym roku Valhallę, czekaliśmy ponad dwa lata i coraz więcej wskazuje na to, że podobnie będzie w przypadku kolejnej części serii.

Według najnowszych informacji, które pochodzą od francuskich leaksterów blisko związanych z marką Assassin's Creed, w 2021 roku możemy zapomnieć o nowej odsłonie cyklu. Ubisoft nie zamierza szybko zrezygnować ze wsparcia Valhalli i możemy się spodziewać, że przynajmniej do końca bieżącego roku otrzymywać będziemy nową zawartość.

Kolejna cześć serii ma trafić do nas dopiero w 2022 roku, a już od kilku lat pracuje nad nią zespół Ubisoft Sofia z Bułgarii, który ma na swoim koncie m.in. Assassin's Creed Rouge oraz dodatek do Assassin's Creed Origins - The Curse of the Pharaohs.

Przypomnijmy, że Ubisoft już wcześniej ujawnił, że Valhalla otrzyma dwa duże (płatne) rozszerzenia - Wrath of the Druids, które zabierze nas do Irlandii oraz Siege of Paris, które pozwoli nam wziąć udział w słynnym oblężeniu Paryża. Oprócz tego, do gry mają regularnie trafiać darmowe dodatki.

