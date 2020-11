Assassin’s Creed – poznajcie najlepsze gry z serii [TOP 5]

Już dziś na sklepowe półki trafi dwunasta, pełnoprawna odsłona serii Assassin’s Creed. Valhallę mieliśmy okazję już sprawdzić i naszym zdaniem jest to jedna z najlepszych odsłon cyklu. Które części mogą z nią konkurować? Które powinniście poznać nawet po przejściu przygody o wikingach? Zapraszamy do lektury.

Postanowiliśmy wytypować listę pięciu, najlepszych i najważniejszych odsłon w historii serii Assassin’s Creed. Jeśli swoją przygodę z „Asasynami” dopiero zaczynacie, to po Valhalli warto będzie odświeżyć sobie poniższe tytuły (np. we wstecznej kompatybilności na konsolach nowej generacji).

Assassin’s Creed Origins – miejsce 5

Wydany w 2017 roku Assassin’s Creed Origins miał być wielkim powrotem serii, po chłodno przyjętych dwóch poprzednich odsłonach - Unity i Syndicate. Firma Ubisoft poinformowała, że zrywa z corocznym wydawaniem tytułów z cyklu Assassin’s Creed, aby móc lepiej dopracować kolejne gry. Dłuższa przerwa pozwoliła serii rozwinąć skrzydła, a najlepszym tego przykładem był właśnie Origins. Akcja gry przenosi nas do starożytnego Egiptu, gdzie jako wojownik Bayek możemy poznać genezę zakonu asasynów. To właśnie Origins, jako pierwsze tak mocno skręciło w stronę gier RPG, co zresztą w Valhalli zostało doprowadzone niemal do perfekcji.

Assassin’s Creed: Brotherhood – miejsce 4

Assassin’s Creed: Brotherhood z 2010 roku to bezpośrednia kontynuacja wydanej rok wcześniej „dwójki”. Przedstawiała ona zatem dalsze losy najbardziej rozpoznawalnego bohatera z serii – Ezio Auditore da Firenze oraz jego potomka Desmonda Milesa. Tym razem, gracze mogli podziwiać XVI-wieczny Rzym i poznać historię jednej z najbardziej wpływowych rodzin w historii – Borgiów. Brotherhood wprowadził do serii wiele pobocznych aktywności, w tym m.in. zarządzanie zakonem Asasynów. Jest to również pierwsza odsłona cyklu, w której pojawił się tryb wieloosobowy. Brotherhood to jedna z najlepszych części Assassin’s Creed, ale mimo to musiała ustąpić pola m.in. swojemu bezpośredniemu poprzednikowi.

Assassin’s Creed II - miejsce 3

Dlaczego Assassin’s Creed II jest wyżej na naszej liście, niż znacznie większy Brotherhood? Otóż to właśnie druga odsłona cyklu pod wieloma względami zdefiniowała rozgrywkę, która pojawiała się we wszystkich kolejnych jego odsłonach. Ponadto, uwaga graczy nie była rozpraszana dziesiątkami aktywności pobocznych (co w późniejszych odsłonach serii stało się tradycją). Sama historia zaś i sposób jej poprowadzenia, również były bardziej spójne oraz przyjemniejsze w odbiorze. Twórcy ACII skupili się na przedstawieniu nam ciekawej historii i z niezwykłym pietyzmem odwzorowali Florencję oraz Wenecję z XV wieku. Już za samo wprowadzenie postaci Ezio Auditore da Firenze należy się Assassin’s Creed II miejsce w panteonie najlepszych gier w historii.

Assassin’s Creed Odyssey - miejsce 2

Na naszej liście nie mogło zabraknąć wydanego w 2018 roku Assassin’s Creed Odyssey, wszak jest to najlepiej oceniana odsłona serii od czasów Black Flag. Akcja gry przenosi graczy do starożytnej Grecji, gdzie jako Alexios bądź Kasandra odegramy znaczącą rolę w wojnach peloponeskich. Twórcy Odyssey, zainspirowani sukcesem Origins, postanowili jeszcze bardziej skręcić w kierunku gier RPG. Przykładowo, po raz pierwszy w historii serii pojawiły się opcje dialogowe. Odyssey oferuje nam ogromny otwarty świat, wciągającą historię i bardzo dobry system walki, a przygoda w starożytnej Grecji może zająć niektórym graczom nawet ponad 100 godzin.

Assassin’s Creed IV: Black Flag - miejsce 1

Wiem, że wybór pierwszego miejsca przez wiele osób może zostać odebrany jako, delikatnie rzecz ujmując, kontrowersyjny. Wszak Assassin’s Creed IV: Black Flag zrywa z wieloma tradycjami serii. Co więcej, jest to pierwsza część, w której przyjdzie nam pokierować bohaterem nienależącym do zakonu Asasynów, co dla wielu fanów serii było w 2013 roku śmiertelną zniewagą. Jednak każdy z nieco bardziej otwartym umysłem, był w stanie docenić piracki klimat znakomitego i ciekawego głównego bohatera, rewelacyjne aktywności poboczne (w tym bitwy morskie) oraz pełną zwrotów akcji historię. Black Flag był w 2013 roku powiewem (tak potrzebnego już serii) świeżego powietrza. Historia Edwarda Jamesa Kenwaya to jedna z najlepszych rzeczy, jaka spotkała Assassin’s Creed. Jest to pozycja obowiązkowa nie tylko dla fanów serii i nie tylko.

