Assassin’s Creed w Chinach? To możliwe, spójrzcie na pierwsze grafiki koncepcyjne

Wiemy już, że tegoroczna odsłona serii Assassin’s Creed zabierze nas w podróż do Anglii za czasów ery Wikingów. Gdzie jednak trafimy w przyszłości serii? Możliwe, że do Chiny z okresu średniowiecza.

Od lat fani Assassin’s Creed domagają się przeniesienia akcji ich ukochanej serii w dwa okresy historyczne - erę wikingów oraz samurajów. Losy tych pierwszych będziemy mogli poznać już w listopadzie za sprawą AC: Valhalla. Jak wspaniale jest być samurajem pokazało natomiast ostatnio studio Sucker Punch w Ghost of Tsushima. Do sieci trafiły materiały koncepcyjne, które sugerują, że Ubisoft porzuci, wyjątkowo eksplorowaną ostatnio, Japonię na rzecz Chin z okresu średniowiecza.

Jak donosi użytkownik serwisu Reddit - nstav13, John Bigorgne - pracownik Ubisoft Monteral, opublikował na swoim koncie na portalu ArtStation kilka nowych grafik, które nawiązują do serii Assassin’s Creed. Co istotne, zdaniem nstav13 są to oryginalne materiały koncepcyjne. Za prawdziwością tej informacji przemawia fakt, że Bigorgne w przeszłości opublikował już podobne materiały opisane wówczas jako Assassin’s Creed Ragnarok, które ostatecznie przerodziło się w Valhallę.

Autor postu dokonał dogłębnej analizy zaprezentowanych materiałów i jego zdaniem pochodzą one z Chin, a konkretnie z okresu średniowiecza. Jak podkreśla nstav13 dynastie Yuan, Ming i Qing tworzyły bardzo podobne forty, więc ciężko jest mu stwierdzić w jakich latach dokładnie dziać się będzie akcja gry. Nie mniej, jest on pewien, że nie trafimy do Japonii.

Assassin’s Creed - kolejna odsłona serii zaprowadzi nas do Chin?

Warto przypomnieć, że seria Assassin's Creed trafiła już do Chin w spin-offie głównej serii - AC Chronicles: China. Możliwe zatem, że Ubisoft zamierza powrócić do "Państwa środka" również w głównym cyklu. Na pierwsze oficjalne informacje na temat gry przyjdzie nam jednak jeszcze długo poczekać. Przed nami Assassin's Creed Valhalla, która zadebiutuje 17 listopada tego roku na PC, PlayStation 4 i Xbox One. W przyszłości gra zawita również na PS5 i Xbox Series X.

Zobacz również: DualSense - kontroler PS5 otrzyma znacznie mocniejszą baterię od DualShock 4