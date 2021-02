AstraZeneca, a szczepienia nauczycieli. Liczne kontrowersje i ich zasadność

Szczepienia nauczycieli na Covid-19 za pomocą szczepionki AstraZeneca wzbudzają liczne kontrowersje. Sprawdziliśmy, czego one dotyczą i czy są uzasadnione.

Spis treści

Pandemia koronawirusa, która rozszalała się w zeszłym roku i trwa nadal, sparaliżowała życie wszystkich ludzi oraz wpłynęła na funkcjonowanie całego świata. Nic jednak dziwnego, ponieważ w jej wyniku śmierć poniosły już ponad dwa miliony ludzi, a wiele innych ucierpiało z powodu towarzyszących chorobie dolegliwości, a także niewydolności całego sektora medycznego, który nie był w stanie udźwignąć skali problemu. Pokłosiem kryzysu są też problemy w gospodarce, przemyśle, na rynku pracy, społecznym funkcjonowaniu i edukacji. O tej ostatniej dziedzinie zrobiło się obecnie jeszcze głośniej, ze względu na planowane szczepienia kadry nauczycielskiej.

Już od ogłoszenia dokładnych planów, dotyczących etapów szczepień w Polsce, wiadomo było, że w pierwszej powszechnej fazie szczepieni będą nauczyciele. Nikt chyba jednak nie spodziewał się, że gdy już do tego dojdzie, pojawią się tak liczne kontrowersje dotyczące tej sprawy.

Nauczyciele – szczepionka AstraZeneca

Główne zastrzeżenia, wśród sporej części ludzi, budzą informacje na temat szczepionki AstraZeneca, która będzie wykorzystywana w tym etapie szczepień. Poszczególne kraje, w tym również Polska, postanowiły zaniechać stosowania tego preparatu w szczepieniach seniorów. Wynika to głównie z tego, że szczepionka nie była w ich wypadku odpowiednio przetestowania, więc pojawiły się uzasadnione wątpliwości co do jej skuteczności w tej konkretnej grupie wiekowej. W pozostałych grupach jednak, szczepionka przeszła pomyślnie badania i zarówno producent, jak zatwierdzająca preparat Unia Europejska, nie mają co do niej innych zastrzeżeń. Podobnie było w naszym kraju i na wieść o tym, że preparat AstraZeneca trafi do dystrybucji nie wzbudziła żadnych oporów, aż do teraz.

Obecnie prowadzone są szczepienia na Covid-19 seniorów, a z wspomnianych już względów, nie otrzymają oni substancji AstraZeneca/Oxford. Od przyszłego tygodnia natomiast, rozpoczynają się szczepienia nauczycieli, co zbiegnie się w czasie z pierwszą dostawą rzeczonego preparatu do naszego kraju, w związku z czym logiczne wydaje się, że to właśnie nauczyciele zaszczepieni zostaną na bieżąco tym specyfikiem. Z niewiadomych jednak przyczyn, gdy ogłoszono, że kadra nauczycielska otrzyma iniekcję zawierającą substancję AstraZeneca, powstało spore larum, jakoby było to „testowanie szczepionki” na tej grupie zawodowej.

AstraZeneca – wątpliwości i fakty

Sęk w tym, że substancja ta została już przetestowana, a gdyby tak nie było, to nie została by ona zatwierdzona przez liczne kraje świata. Nie ma także jakichkolwiek doniesień na temat tego, żeby szczepionka AstraZeneca była mniej godna zaufania wśród osób niebędących seniorami, niż inne dostępne na rynku specyfiki. Nie wiadomo więc skąd te nagłe wątpliwości w stosunku do niej i czy takowe wystąpiłyby, gdyby ogłoszono, że ogół społeczeństwa otrzyma tą szczepionkę. Problem w tym, że nie może tak się stać, ponieważ pod względem szczepień - nauczyciele są grupą uprzywilejowaną, trudno się więc spodziewać, aby ktoś przed nimi otrzymał specyfik, który dopiero teraz dotrze do Polski.

Porady z forum nie są źródłem informacji

Całą sprawę za to z chęcią podgrzewają wszędobylskie grupy antyszczepionkowe, podsycając obawy nauczycieli m.in. na forach internetowych. Należy jednak ostrożnie podchodzić do źródeł poszczególnych informacji, a sprawdzając dokładnie ich pochodzenie i zasadność uchronimy się przed zamierzoną manipulacją. Trzeba jednak oddać także sprawiedliwość, iż napływające ze strony obecnego rządu informacje są dość chaotyczne i zamiast zadbać o przejrzystość przekazu, to po części jedynie potęgują zamieszanie, a co za tym idzie wątpliwości.