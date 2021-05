AstraZeneca – przeciwwskazania do przyjęcia drugiej dawki szczepionki

Ogłoszono właśnie zmiany na liście przeciwwskazań preparatu AstraZeneca. Okazuje się, iż nie wszyscy pacjenci powinni przyjmować drugą dawkę. Kto dokładnie?

Od dłuższego czasu trwa zła passa koncernu AstraZeneca, związana z produkowaną przez firmę szczepionką przeciw Covid-19 o nazwie Vaxzevria. Nie dość, że producent nie okazał się zdolny do wywiązania się z zawartych umów i przez to Unia Europejska postanowiła wkroczyć na linię sądową, to jeszcze odkryto właśnie, iż substancja jest w pewnym stopniu zanieczyszczona, co umknęło Europejskiej Agencji Leków podczas jej zatwierdzania.

Najbardziej jednak, zaufanie do preparatu spadło w związku z pojawieniem się rzadkich przypadkami zakrzepów krwi po jego przyjęciu. Niedawno okazało się także, iż zakrzepy te nie dotyczą jedynie żył, ale także tętnic i mogą doprowadzić również do udaru (informacje na powyższe tematy, a także wiele więcej o szczepionce AstraZeneca znajdziecie tutaj).

Nowe przeciwwskazania

Najnowsze doniesienia są związane właśnie z małopłytkowością krwi, wywoływaną w niektórych przypadkach szczepieniem substancją AstraZeneca. Prezes urzędu leków – Grzegorz Cessak, ogłosił właśnie, iż eksperci z Komisji Europejskiej podjęli decyzję o zmianie zapisów dotyczących przeciwwskazań do przyjęcia Vaxzevrii. Konkretnie, chodzi o drugą dawkę preparatu.

Według nowego przeciwwskazania (zapis ten znajdzie się teraz również na ulotce dołączonej do preparatu), przyjęcia drugiej dawki szczepionki AstraZeneca powinny zaniechać osoby, u których wystąpiła małopłytkowość i zaburzenia krzepnięcia krwi w wyniku pierwszej iniekcji preparatem.

Niestety, nie wskazano, co w takim wypadku należy zrobić i czy osoba taka otrzyma inny preparat. Jeśli tak, to kolejną zagadka pozostaje kiedy i w jaki sposób zostanie to przeprowadzone. Trudno bowiem sobie wyobrazić, iż osoby dotknięte tą przypadłością po otrzymaniu Vaxzevrii, będą zmuszone zadowolić się jedną dawką szczepionki przeciw Covid-19.