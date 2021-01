AstraZeneca – zawirowania wokół dostaw szczepionki do UE

Szczepionka na Covid-19 od firmy AstraZeneca jeszcze nie została zatwierdzona przez Unię Europejską, a już pojawiają się problemy i dziwne zawirowania.

Szczepionka przeciw koronawirusowi od AstraZeneca ma być trzecim specyfikiem, dopuszczonym do dystrybucji na terenie Unii Europejskiej. Decyzja na ten temat jednak jeszcze nie zapadła, a ostateczny werdykt ma zostać ogłoszony w piątek, 29 stycznia 2021 roku. Tym dziwniejsze jest to, że już teraz pojawiają się sprzeczne doniesienia ze strony dystrybutora, o czym donosi agencja Reutersa. Zaledwie kilka dni temu koncern ogłosił, że pierwotnie deklarowana ilość dawek szczepionki AZD1222 będzie w pierwszym kwartale 2021 roku jednak mniejsza, niż zakładano. Teraz z kolei, jak twierdzi Reuters, AstraZeneca zapewniała przedstawicieli Unii Europejskiej, iż liczba ta będzie większa, niż pierwotna.

Niestety nie wiadomo skąd te zawirowania, jak jednak się okazuje – pierwsza deklaracja wcale nie wyklucza drugiej. W jaki sposób? Otóż, firma robi rozliczenia kwartalne, co oznacza, że nawet gdy w lutym do Unii dotrze większa niż zakładano dostawa, to ostateczna ilość dawek dostarczonych w całym pierwszym kwartale i tak może być mniejsza.

Co na to Unia Europejska? Według informacji agencji Reutersa, unijna komisarz ds. Zdrowia - Stella Kyriakides, określiła sytuację jako "niedopuszczalną", a deklarowane zmniejszenie dostawy jako „niezadowalające”. Sprawa jest na tyle poważna, że Ursula von der Leyen - przewodnicząca Komisji Europejskiej, osobiście skontaktowała się telefonicznie w tej sprawie z prezesem AstraZeneca - Pascalem Soriotem. Jak donosi agencja, podobno padło pytanie o możliwość przekierowania do Unii części szczepionek przeznaczonych dla Wielkiej Brytanii, bowiem tam specyfik AstraZeneca jest już aplikowany obywatelom. Nie otrzymano jednak odpowiedzi.

Czy postawa koncernu AstraZeneca i dziwne zawirowania wokół dystrybucji specyfiku AZD1222 od AstraZenec/Oxford mogą wpłynąć na jego zatwierdzenie przez Komisję Europejską? Przekonamy się wkrótce.

Stella Kyriakides - unijna komisarz ds. Zdrowia

Więcej na temat samej szczepionki opracowanej przez koncern AstraZeneca we współpracy z Uniwersytetem w Oxfordzie znajdziecie tutaj.