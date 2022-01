Astrokalendarz: kosmiczne wydarzenia w lutym 2022

Jakie wydarzenia astronomiczne czekają nas w lutym? Co zobaczymy na niebie? Podstawowe informacje dla wszystkich miłośników kosmosu.

Spis treści

Luty to nie tylko najkrótszy miesiąc w roku, ale i zwykle najspokojniejszy, przynajmniej jeżeli chodzi o wydarzenia astronomiczne. Mimo tego, będziemy mieli okazję zaobserwować między innymi jasną Wenus, kilka ciekawych koniunkcji czy świętować kolejną rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika, co jest świetnym powodem, by chwycić za teleskop i spojrzeć w niebo.

Wśród konstelacji widocznych na zimowym niebie będziemy mogli zobaczyć Wielką Niedźwiedzicę, Bliźnięta, Raka, Lwa czy Rysia. To też ostatnie chwile na obserwacje obiektów widocznych w gwiazdozbiorach Byka i Oriona.

Zobacz również:

5 lutego – Opozycja Asteroidy (20) Massalia

Słońce i Asteroida Massalia będą położone naprzeciw siebie, z Ziemią pośrodku. Massalia będzie jasno oświetlona i idealna do obserwacji za pomocą teleskopu. Znajdziesz ją w gwiazdozbiorze Raka.

7 lutego – Koniunkcja Księżyca z Uranem

Księżycowa okultacja Urana oznacza wydarzenie, podczas którego z naszej perspektywy Księżyc zasłoni całą planetę. Co prawda będzie to widoczne nad południowym Oceanem Atlantyckim, ale odbywa się w tym roku praktycznie co drugi miesiąc i będzie widoczne także z zamieszkałych obszarów lądowych.

8 lutego – Szczyt deszczu meteorytów α-Centaurydów

Alfa Centaurydy występują przeważnie od 28 stycznia do 21 lutego każdego roku. Moment ich szczytu przypada na 8 lutego, kiedy na niebie będzie można zobaczyć ok. pięciu meteorów na godzinę. Wydarzenie będzie widoczne głównie na półkuli południowej w konstelacji Centaura.

09 lutego – Koniunkcja Księżyca z gromadą Hiad i Plejad

Zbliżenie Księżyca do Plejad, czyli najpopularniejszych gromad gwiazd, będzie widoczne całą noc z 9 na 10 lutego. W drugiej połowie nocy zaś zbliży się on do Hiad.

9 lutego – Wenus w największej jasności

Wenus o jasności -4,6mag będzie dzielić tę samą część nieba, co Mars i Merkury, nisko nad południowo-wschodnim horyzontem.

19 lutego - Rocznica urodzin Mikołaja Kopernika

Urodziny wielkiego astronoma często wiążą się z wydarzeniami organizowanymi z tej okazji. Warto sprawdzić, czy w Twojej okolicy (uczelni lub obserwatorium) możesz liczyć na jakieś astronomiczne atrakcje.

24 lutego - Księżyc zakryje gwiazdę Ro Ophiuchi

Księżyc zakryje podwójną gwiazdę Ro Ophiuchi znajdującą się w gwiazdozbiorze Wężownika. Do wydarzenia dojdzie na wysokości około 12° nad horyzontem i z pewnością będzie okazją do odkurzenia teleskopu.

27 lutego - Koniunkcja Księżyca, Wenus i Marsa

Rankiem 27 lutego, nad południowo-wschodnim horyzontem dojdzie do koniunkcji Księżyca z Marsem. Najpierw Księżyc minie Wenus z odległości około 8°44′, a kilka godzin później minie Marsa w odległości zaledwie 3°31′. To świetna okazja do robienia zdjęć.

Zobacz także: Skutki uboczne szczepionek na COVID-19

Źródło: spacetourismguide.com, astromat.pl