Asus GeForce RTX 3050 TUF – tańsza alternatywa dla graczy

Karta graficzna RTX 3050 TUF od Asusa to oferta także dla graczy, jednak bardziej atrakcyjna cenowo w porównaniu do modeli ROG Strix.

Desktopowe karty ASUS-a „TUF” (The Ultimate Force) cieszą się popularnością z uwagi na niższe ceny, a także niewiele gorsze parametry od wersji ROG Strix. Niski pobór mocy kart TUF pozwala na obniżenie wymagań dotyczących chłodzenia. Pomimo swojego minimalistycznego wyglądu sprzęt ten cieszy się dużą popularnością. Być może ASUS trafił z kartami TUF do grupy klientów, która preferuje prostotę i niezbyt wygórowane wymagania wydajnościowe? Inną przyczyną popularności tych kart jest okresowa niedostępność urządzeń ROG Strix oraz ich wysoka cena.

Właśnie wprowadzona przez ASUS-a GeForce RTX 3050 TUF dostała dwa wentylatory, co odróżnia ją od kart TUF RTX 30 pojawiających się w 2020 roku. Wentylatory są szerokie na 2,8 slotu. Karta bazuje na architekturze NVIDIA Ampere, ma dwa wyjścia HDMI 2.1 i trzy DisplayPort 1.4. W sprzedaży urządzenie pojawi się w dwóch wersjach. Jedna to OC Edition z taktowaniem boost 1845 MHz (1875 MHz z oprogramowaniem ASUS GPU Tweak) oraz bez OC z zegarem odpowiednio 1770/1807 MHz. Obie wersje otrzymają funkcję Dual-BIOS, co pozwoli używać karty w trybie cichym lub „gaming”. Nie znamy na razie sugerowanej ceny RTX 3050 TUF, nie wiemy także, kiedy pojawi się na sklepowych półkach. Te informacje powinny jednak pojawić się lada moment.

Źródło: VideoCardz