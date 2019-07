Asus ROG Phone 2 oficjalnie - premiera najpotężniejszego na rynku smartfonu dla graczy

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, tajwański producent zaprezentował nam dzisiaj drugą generację smartfonu dla graczy - Asus ROG Phone 2.

Spis treści

Decydenci Asusa przy tworzeniu ROG Phone 2 wyraźnie kierowali się zasadą "bigger, better, more badass". Druga generacja smartfonu dla graczy pozostaje wierna pierwowzorowi, ale przy tym przynosi nam sporo zmian i ulepszeń.

Ekran stworzony do grania

Asus ROG Phone 2 otrzymał 6,59-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości FullHD+ (2340 x 1080 pikseli) z częstotliwością odświeżania na poziomie 120 Hz i czasem reakcji wynoszącym 1 ms. Co ciekawe, tryb 120 Hz nie jest domyślny i trzeba będzie ustawić go ręcznie w opcjach telefonu. Do dyspozycji użytkownika wciąż pozostaną tryby 60 Hz i 90 Hz. Do tego możemy liczyć na wsparcie dla HDR10 i szkło Gorilla Glass szóstej generacji.

Potężne podzespoły

Druga generacja smartfonu dla graczy od Asusa to nie tylko większy i lepszy ekran. ROG Phone 2 wyposażono w również w najpotężniejsze podzespoły dostępne obecnie na rynku. "Sercem" smartfonu został, zaprezentowany niedawno, procesor Qualcomm Snapdragon 855 Plus z GPU Adreno 640, który może liczyć na wsparcie aż 12 GB pamięci RAM. Przestrzeni na dane użytkownika przeznaczono 512 GB, co z pewnością powinno wystarczyć nawet najbardziej "hardcorowym" graczom. Producent zadbał również o ulepszony system chłodzenia oparty na trójwymiarowej komorze parowej, który zapewnia większą powierzchnię do rozpraszania ciepła niż standardowy system chłodzenia z rurkami cieplnymi. W pudełku z telefonem znajdziemy dodatkowy, odłączany moduł chłodzący AeroActive 2, który może nam pomóc ochłodzić smartfon przy długich i intensywnych sesjach. Będąc już przy czasie gry, Asus postanowił zawstydzić konkurencję i wyposażył ROG Phone 2 w akumulator o pojemności aż 6000 mAh! Producent zapewnia, że wystarczy to nam na blisko 7 godzin gry w PUBG Mobile przy 60 Hz. Baterię będziemy mogli również szybko naładować, a to dzięki wsparciu dla technologii szybkiego ładowania (30W).

Dodatkowe funkcje i możliwości

W Asus ROG Phone 2 znajdziemy również kilka funkcji dedykowanych wyłącznie graniu, jak np. Air Trigger - dodatkowe dotykowe przyciski znajdujące się na bocznej krawędzi smartfonu. Do tego możemy liczyć na podwójne głośniki stereo umieszczone na froncie urządzenia oraz złącze słuchawkowe mini-jack 3,5 mm. Pomimo tego iż ROG Phone 2 jest smartfonem dedykowanym graczom, to nie zabrakło w nim mocnego zestawu aparatów. Na tylnym panelu znajduje się duet, w którego skład wchodzi sensor główny o rozdzielczości 48 Mpix oraz szerokokątny sensor pomocniczy o rozdzielczości 13 Mpix. Na froncie urządzenia umieszczono pojedynczą, 24 Mpix kamerkę do selfie.

Cena i dostępność

Asus ROG Phone 2 prezentuje się znakomicie, z całą pewnością znalazłby się osoby, które już teraz chciałby złożyć zamówienie przedpremierowe. Niestety, muszę was entuzjazm ostudzić. Producent nie ujawnił jeszcze ceny urządzenia, ani nawet przybliżonej daty sprzedaży. Śmiało możemy jednak założyć, że ROG Phone 2 dołączy do smartfonów, których cena w dniu premiery przekroczy, a w najlepszym wypadku będzie równa 1000 dolarów.

źródło: gsmarena.com/asus