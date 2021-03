Asus ROG Phone 5 oficjalnie. To najwydajniejszy smartfon na świecie!

Asus zrobił to po raz kolejny. Tajwańczycy zaprezentowali nowego smartfona dla graczy. Przy okazji jest to najwydajniejsze dostępne obecnie w sklepach urządzenie pracujące pod kontrolą Androida.

Asus kontynuuje swoją tradycję wprowadzania smartfonów specjalnie z myślą o graczach. ROG Phone 5 podobnie, jak poprzednicy został w całości zaprojektowany tak, aby zapewnić jak największą wydajność oraz wygodę podczas rozgywki. Przy okazji producent nie zapomniał o ciekawym wyglądzie oraz wbudowanym podświetleniu na pleckach.

Asus Rog Phone 5

Jak prezentuje się specyfikacja techniczna najwydajniejszego smartfona z Androidem?

Na początek zaczniemy standardowo. Jak łatwo się domyśleć sercem Asusa ROG Phone 5 jest najnowszy układ Qualcomm Snapdragon 888 5G. Do pomocy otrzymał on od 8 do aż 18 GB pamięci operacyjnej LPDDR5. Na rynku pojawią się wersje wyposażone w 256 GB lub 512 GB wbudowanej pamięci masowej w standardzie UFS 3.1.

Aby zapewnić jak najwyższą wydajność w środku znajdziemy chłodzenie wodne z dużym heatpipem. Na pokładzie znajdziemy również ekran o przekątnej 6,78 cala. Jest to panel o rozdzielczości Full HD. Producent specjalnie nie sięgnął po rozdzielczość QHD+, aby zbędnie nie obciążać układu graficznego.

Na rynku pojawią się trzy modele - Asus ROG Phone 5, ROG Phone 5 Pro oraz ROG Phone 5 Ultra. Ostatni smartfon został wyposażony w specjalne sensory haptyczne znane z padów DualShock i Xbox.

Producent nie zapomniał o ciekawej stylistycznie obudowie oraz 64 MP aparacie, ale umówmy się - ROG Phone 5 to nie fotoflagowiec. Konsumenci chętni kupić takie urządzenie raczej nie patrzą na zastosowany aparat.

Za zasilanie odpowiada akumulator o pojemności 6000 mAh ze wsparciem dla szybkiego, 65 W ładowania przewodowego.

ROG Phone 5 w każdej wersji posiada modem sieci 5G, Wi-Fi 6E oraz Bluetooth 5.2.

Topowa wersja Ultra dostarczana będzie w zestawie z pokrowcem oraz aktywnym wentylatorem.

Ceny startują z poziomu 799 Euro. Topowy model ROG Phone 5 Ultra kosztuje aż 1299 Euro.

Sprawdź, jakie smartfony zadebiutują w ciągu najbliższych tygodni.