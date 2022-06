Asus ROG Phone 6 to istna bestia! Na taki gamingowy smartfon czekałem

Premiera nowego smartfona od Asusa ma odbyć się już za miesiąc. Specyfikacja urządzenia napawa wielkim optymizmem. Czy będzie to gamingowy smartfon roku?

Fot. ASUS ROG

Seria telefonów ROG od Asusa wzbogaci się o nowy model ROG Phone 6 na rok 2022. Asus potwierdził, że jego kolejny telefon do gier będzie miał premierę 5 lipca o godzinie 22:00 za pośrednictwem livestreamu. Zostanie on wprowadzony na rynek wraz z nowymi akcesoriami i słuchawkami do gier.

Przedsmak z wydarzenia nie zdradza nam żadnych szczegółów na temat ROG Phone 6, ale wiemy, że będzie on napędzany przez najnowszy flagowy chipset Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Miałem okazję testować już urządzenia ROG Engineering z nowym SoC i mogę śmiało powiedzieć, że jest na co czekać.

Marka Asus od kilku lat tworzy wyjątkowe urządzenia mobilne skierowane głównie do graczy - zarówno design, jak i podzespoły wyraźne sugerują ich przeznaczenie. Nie inaczej będzie z najnowszym modelem ROG Phone 6, który ma pojawić się na rynku jeszcze w tym roku.

Smartfon zostanie wyposażony w najnowszy układ marki Qualcomm (zaprezentowany podczas ostatniej konferencji firmy) o nazwie Snapdragon 8+ Gen 1. Jednostka ta sprawi, że ROG Phone 6 będzie jednym z najszybszych smartfonów dostępnych na rynku.

Ponadto urządzenie ma posiadać spory, 6.78-calowy ekran wyposażony w 144 Hz odświeżanie wyświetlacza. Nie ma wątpliwości co do tego, że granie na tym flagowcu będzie należało do bardzo przyjemnych czynności. Ponieważ do wielkiego ogłoszenia pozostał ponad miesiąc, z pewnością otrzymamy więcej informacji na temat ROG Phone 6 i będziemy Was informować na bieżąco.