Asus ROG Phone 6 to najlepszy smartfon do gier? Pierwsze przecieki

Flagowiec prezentuje się naprawdę obiecująco.

Marka Asus od kilku lat tworzy wyjątkowe urządzenia mobilne skierowane głównie do graczy - zarówno design, jak i podzespoły wyraźne sugerują ich przeznaczenie. Nie inaczej będzie z najnowszym modelem ROG Phone 6, który ma pojawić się na rynku jeszcze w tym roku. Nie wiemy dokładnie kiedy nastąpi jego premiera, ale najprawdopodobniej nowego Asusa zobaczymy w trzecim kwartale 2022 roku.

Smartfon zostanie wyposażony w najnowszy układ marki Qualcomm (zaprezentowany podczas ostatniej konferencji firmy) o nazwie Snapdragon 8+ Gen 1. Jednostka może uczynić z nowego Asusa jeden z najszybszych smartfonów dostępnych na rynku.

Ponadto urządzenie ma posiadać spory, 6.78-calowy ekran wyposażony w 144 Hz odświeżanie wyświetlacza. Nie ma wątpliwości co do tego, że granie na flagowcu będzie należało do bardzo przyjemnych czynności.

Od autora:

Asus ROG Phone 6 to nie tylko świetny smartfon do gier, ale ogólnie świetny telefon. Jeśli faktycznie zadebiutuje on w trzecim kwartale tego roku, to na jesień czeka nas wysyp świetnie wyposażonych flagowców