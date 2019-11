Asus ROG Zenith II Extreme to potężna płyta główna dla procesorów AMD

Asus przygotował płytę główną dla najbardziej wymagających użytkowników platformy HEDT AMD dla chipów Threadripper 3. generacji.

Asus ROG Zenith II Extreme to płyta główna, którą śmiało możemy nazwać bezkompromisową. Na jej wyposażeniu znajdziemy gniazdo procesora z podstawką sTRX4, aż osiem slotów na pamięć RAM DDR4 o pojemności do 256 GB. Cztery gniazda PCI-Express 4.0 są w stanie obsłużyć aż trzy karty graficzne w systemie SLI Nvidii lub CrossFire AMD. To wszystko możemy uzupełnić o całkiem sporo przestrzeni dyskowej, co umożliwia osiem złączy SATA 6 Gb/s oraz pięć gniazd M.2 (dwa M.2 22110 oraz trzy M.2 2280). Wszystko to zasilane 16-fazową sekcją zasilania.

Powiedzieć, że płyta jest wyposażona w dużo gniazd, to jak nie powiedzieć nic. Mamy tutaj ogrom portów USB - 4x USB 3.2 Gen2, 4x USB 3.0, 1x USB typu C 2x2, 1x USB Gen2 typu C, dwa gniazda Ethernetowe (RJ-45), optyczne wyjście audio oraz pełny pakiet złączy audio (plus kodek SupremeFX S1220 z DAC ESS SABRE9018Q2C) . A to tylko tylny panel, bo dodatkowo na przodzie obudowy komputera możemy mieć do dyspozycji maksymalnie 3x USB 3.2 Gen1, 2x USB 2.0 oraz 2x USB 3.2 Gen2.

Nie zabrakło też miejsca dla łączności bezprzewodowej - Bluetooth 5.0 oraz Wi-Fi 6, wielu gniazd pozwalających podłączyć tyle elementów podświetlenia RGB, że zawstydzimy niejedną choinkę, ekranu OLED wyświetlającego parametry pracy komputera oraz własnego podświetlenia RGB samej płyty głównej.

Asus nie ujawnił jeszcze ceny nowej płyty, ale patrząc na jej kosmiczne wyposażenie - tanio nie będzie. Możemy spodziewać się, że ROG Zenith II Extreme będzie kosztować znacznie powyżej 3 tys. złotych.