Asus Zenfone 10 ujawnia swoją specyfikację na pierwszych przeciekach! Czy Galaxy S23 ma się czego bać?

Seria Zenfone od Asusa jest dość unikalną linią smartfonów, które wyróżniają się na tle konkurencji swoim rozmiarem. Te kompaktowe urządzenia posiadają również topowe specyfikacje, a model Zenfone 9 jest jednym z najciekawszych telefonów, jakie mieliśmy okazję testować w 2022 roku. Nasz redaktor podsumował swoje doświadczenia związane z urządzeniem takimi słowami:

Pod koniec każdej recenzji, nawet jeśli oceniany telefon ma zostać u mnie jeszcze chwilę dłużej, moja karta SIM zawsze wraca do mojego własnego Google Pixela 4. Żaden dotychczasowy smartfon nie sprawił, że miałem ochotę jeszcze trochę go poużywać - aż do teraz. Zenfone 9 jest, według mnie, najlepszym smartfonem dostępnym aktualnie na rynku.