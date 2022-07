Asus Zenfone 9 - ostatni kompaktowy flagowiec? Wiemy już wszystko na jego temat

Ostatnimi czasy Asus coraz śmielej poczyna sobie na rynku smartfonów. Po niezwykle ciepło przyjętym ROG Phone 6 Pro, przyszedł czas na kolejną interesującą premierę smartfona z wymierającego gatunku - kompaktowego flagowca Zenfone 9.

Spis treści

Powiększające się z roku na rok smartfony to dla jednych błogosławieństwo, a dla innych spory (dosłownie) problem. Jednak ich entuzjastów jest coraz więcej, więc małe, kompaktowe telefony powoli wymierają. Straciliśmy już standardowego małego Pixela, kolejny iPhone 14 również ma zrezygnować z wersji Mini. Na szczęście na straży kompaktów stoi jeszcze Asus, który już za chwilę oficjalnie zaprezentuje Zenfone'a 9 - swój mały flagowiec na 2022 rok.

Asus Zenfone 9 - data premiery

Data premiery Zenfone'a 9 nie jest tajemnicą - przedstawił ją sam producent na swojej stronie, gdzie zaprasza nas do dołączenia do premierowego eventu. Prezentacja ma się odbyć już 28 lipca o godzinie 15.00 polskiego czasu.

Fot. Asus

Asus Zenfone 9 - cena

Cena nadchodzącego flagowca jest chyba jego największą niewiadomą. Dotychczas nie pojawiły się żadne, nieoficjalne nawet, informacje na ten temat. Sprawdźmy więc, jak przedstawiał się cennik poprzednich wersji:

Asus Zenfone 8 - 2999 zł

Asus Zenfone 7 - 3299 zł

Asus Zenfone 6 - 2399 zł

Fot. Asus

Jak widać, ceny telefonów Zenfone mocno się wahały z wersji na wersję. Jednak w tym roku jesteśmy prawie pewni, że firma powinna utrzymać zeszłoroczny pułap cenowy i wycenić swoje nowe urządzenie na około 2999 zł. Jednakże, ze względu na inflację, warto też mieć na uwadze ewentualną podwyżkę - nie powinna jednak być ona znacząca.

Asus Zenfone 9 - specyfikacja techniczna

Na szczęście nie musimy spekulować jesli chodzi o specyfikację nadchodzącego telefonu - wyjawił ją przez pomyłkę sam producent. Na krótką chwilę na oficjalnym kanale Asusa pojawił się film promocyjny, przedstawiający każdy szczegół nowego telefonu. Co prawda oryginał już zniknął, ale na stronie nadal znajdziemy kilka reuploadów.

<br/>

Podsumujmy więc te informacje. Sercem Zenfone'a 9 będzie flagowy procesor Snapdragon 8+ Gen 1. Będzie on dostępny w trzech konfiguracjach pamięci: 8/128 GB, 8/256 GB oraz 16/256 GB.

Znakiem rozpoznawczym tego urządzenia zdecydowanie będzie jego mały, 5,9" ekran. Jest to panel AMOLED z częstotliwością odświeżania 120 Hz, pokryty szkłem hartowanym Gorilla Glass Victus. Dzięki tak małemu wyświetlaczowi, wymiary telefonu to zaledwie 146 x 70,6 x 7,6 mm i 176 g.

Asus nie zapomniał także o aparatach. Firma chwali się zdecydowanie zwiększonymi możliwościami fotograficznymi nowego telefonu. Główny aparat korzysta z 50 MP matrycy Sony IMX766, do której dodany został 6-zakresowy gimbal.

Fot. Asus

Z tyłu telefonu znajdziemy jeszcze jedną kamerę - jest to 12 MP sensor Sony IMX368, który został połączony z szerokokątnym obiektywem. Za selfie z kolei odpowiada Sony IMX663 - 12 MP matryca, umieszczona w małym wycięciu w ekranie.

Warto też wspomnieć o możliwościach audio Zenfone'a 9. Otóż oprócz standardowych w tej półce cenowej głośników stereo, mamy tutaj też coś bardzo zaskakującego - złącze miniJack 3,5 mm! Podczas gdy inne firmy tłumaczą, że nie są w stanie znaleźć miejsca na złącze słuchawkowe w swoich ogromnych telefonach, mały Zenfone 9 zostanie w nie wyposażony - i to nie tracąc wodoodporności z certyfikatem IP68!

Całości dopełnia spora bateria 4300 mAh, którą naładujemy z maksymalną mocą 30 W. Co ciekawe, ładowarka ma być dołączona do zestawu - to kolejny element, gdzie Asus nie idzie w ślady innych producentów. Telefon ma być dostępny w czterech kolorach: czarnym, białym, czerwonym oraz niebieskim.

Asus Zenfone 9 - funkcje, dodatki

Dowiedzieliśmy się też o kilku ciekawych funkcjach i dodatkach dostępnych dla najnowszego Asusa. Wspomnieliśmy już o zastosowaniu gimbala w głównej kamerze, producent chce jednak w pełni wykorzystać tę funkcję. Ze względu na to, wraz z telefonem na rynku zagości specjalny uchwyt na telefon do plecaka, dzięki któremu nagramy wszystkie nasze wyprawy i wycieczki.

Fot. Asus

Do Zenfone'a 9 będziemy też mogli dokupić dedykowane etui ze zintegrowaną podstawką oraz miejscem na karty płatnicze. Warto też wspomnieć o bardzo ciekawym rozwiązaniu dotyczącym czytnika linii papilarnych. W nowym Asusie został on umieszczony na bocznej krawędzi, a nie pod ekranem, jednak jest to związane z jego dodatkową funkcjonalnością. Gładząc czytnik, będziemy mogli przewijać rzeczy pojawiające się na ekranie - może to być naprawdę fajna opcja w przypadku korzystania z telefonu np. z mokrymi lub brudymi dłońmi.

Wydaje się, że nadchodzący Asus może stać się jednym z królów opłacalności w smartfonach. Tutaj możecie zobaczyć, z jaką konkurencją będzie musiał sobie poradzić.