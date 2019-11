Asus ogranicza sprzedaż smartfonu dla graczy ROG Phone 2

Tajwański producent z powodu licznych problemów, był zmuszony ograniczyć liczbę smartfonów Asus ROG Phone 2, które ostatecznie trafią na rynek.

Asus był jednym z pierwszych producentów, który zdecydował się wejść w niszę smartfonów dla graczy. Zaprezentowany w połowie zeszłego roku Asus ROG Phone doczekał się niedawno następcy. Niestety, jak donoszą źródła z Chin - firma ma problem z dostarczeniem odpowiedniej ilości drugiej generacja ROG Phone na rynek. Spekuluje się, że tajwański producent ma dostarczyć mniej niż 400 tysięcy sztuk urządzenia w 2019 roku.

Jest to o tyle zaskakujące, że jeszcze w okolicach premiery Asus ROG Phone 2 (lipiec 2019) sklep JD.com poinformował, że lista osób, która wstępnie zarejestrowała się i wyraziła chęć kupna smartfonu wynosiła ponad 1,6 miliona. Zatem ROG Phone 2 zainteresowanie wzbudzał spore, dlaczego zatem tajwański producent nie stara się podołać popytowi?

Otóż okazuje się, że Asus cierpi obecnie na niedobór odpowiednich komponentów niezbędnych do produkcji urządzenia. Co więcej, firma ma również problemy ze swoją fabryką w chinach, jak podają tamtejsze źródła - produkcja Asus ROG Phone 2 nie przebiega zbyt płynnie.

Dla przypomnienia, Asus ROG Phone 2 to pierwszy na świecie smartfon z procesorem Snapdragon 855+. Oprócz tego użytkownicy urządzenia mogą liczyć na: 6,59-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości FullHD+ z częstotliwością odświeżania na poziomie 120 Hz i czasem reakcji wynoszącym 1 ms, do 12 GB RAM-u, do 512 GB pamięci wewnętrznej, akumulator o pojemności 6000 mAh, podwójny aparat główny (48 Mpix + 13 Mpix) oraz 24 Mpix kamerkę do selfie. Na pokładzie urządzenie nie zabrakło również specjalnych funkcji dedykowanych graniu, jak np.: podwójnych głośników stereo oraz dodatkowych, dotykowych przycisków znajdujące się na bocznej krawędzi smartfonu o nazwie Air Trigger.

Jeśli zatem planujecie zakup Asus ROG Phone 2 jeszcze w tym roku, to musicie się spieszyć. Możliwe, że wkrótce smartfonu zabraknie na rynku. Miejmy nadzieję, że sytuacja ta poprawi się w przyszłym roku, bowiem ROG Phone 2 to naprawdę ciekawa konstrukcja.

źródło: gizmochina.com