Asus pokazuje gamingowe wyświetlacze z odświeżaniem 300Hz

Na targach IFA 2019 Acer zaprezentował nową generację wyświetlaczy przeznaczonych do laptopów gamingowych.

Nowe modele laptopów Asus Zephyrus oraz ROG Strix będą wyposażone w wyświetlacze o częstotliwości odświeżania 300Hz. Chociaż Asus nie jest jednym producentem, który zaprezentuje to rozwiązanie na targach IFA 2019, to właśnie on pokazał je jako pierwszy - aczkolwiek bez podawania sugerowanych cen za każdy z tych modeli. Jak wiemy, im wyższa częstotliwość odświeżania, tym lepsze efekty graficzne. Dotyczy to zarówno gier, jak i oglądania multimediów oraz pracy z aplikacjami. W tej chwili najpowszechniejsze w użyciu są wyświetlacze z odświeżaniem 60Hz i 144Hz, bardziej zaawansowane laptopy (głównie gamingowe) mają 240Hz. Gdy w pokazanych przez firmę Asus modelach jest włączony tryb Vsync, odświeżanie jest lepsze o 25% w stosunku do paneli 240Hz oraz pięciokrotnie szybsze w stosunku do 60Hz. Przy takiej częstotliwości każda ramka jest odświeżana co 3,3 ms. Warto jednak zauważyć, że aby w pełni wykorzystać tą możliwość, trzeba mieć mocny procesor graficzny, który zdąży z obrabianiem obrazu.

Zaprezentowane panele dedykowane są 15- i 17-calowym laptopom gamingowym oraz - ogłoszonej równocześnie - nowej linii laptopów przeznaczonych dla twórców treści multimedialnych. Oprócz droższych modeli, jak ROG Zephyrus S GX502, pojawią się również tańsze laptopy, mające procesor i5-9300H oraz różne modele kart graficznych - od RTX 2070 do GeForce GTX 1650.