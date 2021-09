Asus przyłapany na wpadce? - RTX 3080 Ti z poważną wadą

Ostatnie miesiące obfitują w błędy producentów kart graficznych. Sytuacja zgłoszona przez użytkownika serwisu reddit to przykład, że kontrola jakości w Asus również może wymagać poprawy.

Ostatnio informowaliśmy o dziwnym znalezisku pod chłodzeniem GeForce RTX 3090 Founder Edition. Widać nie tylko Nvidii zdarzają się wpadki przy produkcji. Kolejny użytkownik forum Reddit - kamaloo92 - podzielił się swoim odkryciem. Tym razem sytuacja dotyczy karty Asus'a z popularnej serii TUF OC. Zaniepokoiła go temperatura osiągana przez pamięć GDDR6x (110°C) na karcie GeForce RTX 3080 Ti. Dla przypomnienia maksymalna wartość zalecana przez Microna, który jest jedynym producentem wspomnianych modułów, wynosi 94-110°C.

zdj. kamaloo92 reddit.com

Użytkownik postanowił rozkręcić kartę - warto zaznaczyć, że proces ten przeważnie oznacza utratę gwarancji. Kamaloo92 zakładał na początku zły docisk elementu odpowiedzialnego za odprowadzanie ciepła z pamięci i sekcji zasilania, ale to co ujrzał mocno go zaskoczyło. Okazało się, że producent całkowicie zapomniał zaaplikować termopad. Użytkownik zdecydował się na wymianę wszystkich spoiw elektroprzewodzących na nowe, dzięki czemu temperatura pamięci spadła do 80°C. Pozostaje mieć nadzieję, że są to odosobnione przypadki i świadczą tylko o tym, że producenci starają się jak najszybciej dostarczyć nowe karty graficzne do sprzedaży.

źródło Reddit