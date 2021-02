Asus wprowadza pewną ważną zmianę w swoich płytach głównych

Mała rzecz, a cieszy. Jeden prosty, plastikowy klips mocujący znacznie usprawni montowanie dysków M.2 na płytach głównych producenta.

Dlaczego niektóre płyty główne mają dodatkowe śrubki do montażu A2? Ponieważ jest niemal pewne, że jedną z nich zgubisz, gdy montujesz nowy dysk SSD. Asus zdaje sobie z tego sprawę, dlatego zdecydował się zastąpić śrubki plastikowymi klipsami. Zostaną one zintegrowane ze standardowymi elementami montażowymi M.2, ale nie będzie potrzebny Ci śrubokręt - wystarczy tylko przesunąć zawias i gotowe, Twój dysk znajduje się we właściwym miejscu. Wygodę jego użycia można zobaczyć na klipie wideo, udostępnionym na Twitterze przez ASUS ROG.

Jak widać na tym przykładzie, bardzo wygodne zmiany nie wymagają dużych nakładów pracy. No i koszt plastiku nie wpłynie na cenę płyt głównych. Na filmiku za przykład posłużyła płyta główna Z590, jednak takie rozwiązanie pojawi się również w innych modelach producenta. Prawdopodobnie za jego przykładem pójdzie konkurencja, co jest bardzo dobrą informacją dla osób, które samodzielnie składają komputery lub myślą o przejściu na M.2.