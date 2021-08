Asus wypuści karty GeForce RTX 30 z Noctua. Czyli?

Asus zgłosił do EEC nowe edycje kart graficznych z rodziny RTX 30. Powstaną one przy współpracy z firmą Noctua. Czym będą różnić się od innych?

Noctua to austriacka firma, która zajmuje się tworzeniem układów chłodzących klasy premium. Asus zarejestrował w EEC (Euroazjatycka Unia Gospodarcza) nowe karty RTX 30 wykorzystujące jej chłodzenie. I wszystko wskazuje na to, że do ich debiutu rynkowego już niewiele czasu. Na liście znajduje się ASUS GeForce RTX 3070 8 GB Noctua (RTX3070-8G-NOCTUA), mająca specyficzny design. Niestety, zgłoszeniu nie towarzyszą żadne rendery, które moglibyśmy pokazać. Jednak zastosowanie rozwiązań Noctua może znacząco wpłynąć na wydajność chłodzenia.

To dobra informacja dla osób grających w najnowsze, wymagające produkcje lub korzystających z aplikacji renderujących i graficznych. Warto przypomnieć, że zaawansowane rozwiązania chłodzące zostały już zastosowane w rodzinie ASUS ROG STRIX. Tutaj odprowadzanie ciepłego powietrza jest wręcz rewelacyjne. Wracając do Noctua - chłodzenie tej firmy ma charakterystyczne wiatraczki. Mają one czarną barwę, ale ich obwódki są ciemnobrązowe. Wygląda to niezwykle estetycznie. Pozostaje nam czekać na oficjalne informacje na temat tych kart.

Źródło: WCCF Tech