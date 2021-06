Asus wypuszcza swoje warianty GeForce RTX 30. Oczywiście w wersji LHR

Asus zaprezentował swoje zaktualizowane modele kart graficznych RTX 3070 z procesorem GA104 - i oczywiście blokadę przeciwko kopaniu kryptowalut.

Asus umieścił na swojej stronie trzy kolejne modele kart graficznych RTX 3070. Aby nie było zamieszania i mylenia ich z poprzednimi, mają one końcówkę V2, czyli "wersja 2". Na opakowaniu każdej z nich znajduje się logo LHR, czyli Lite Hash Rate. To stworzony przez Nvidię mechanizm ograniczający wydobycie kryptowalut. Asus już wcześniej wprowadził na rynek odświeżony model RTX 3060 z procesorem GA106-302, ale nie jest on oficjalnym członkiem "rodziny" LHR.

Są nimi natomiast trzy modele GeForce RTX 3070. Czy pojawią się także nowe wersje RTX 3080 i RTX 3060 Ti? Tego póki co nie wiemy. Znamy za to specyfikacje nowych układów. Jest uch w sumie sześć i zaliczają się do linii Dual, TUF oraz KO. Sześć, ponieważ karty są trzy, ale każda w dwóch wersjach: z ustawieniami referencyjnymi oraz podkręconymi.

Wszystkie modele mają procesor graficzny GA104-302, 5888 rdzeni, 184 jednostki teksturujące, 96 jednostek renderujących oraz 8 GB Pamięci GDDR6 256b. Różni się częstotliwość taktowania w trybie zwykłym i turbo. ASUS RTX 3070 LHR 8GB DUAL OC V2 to taktowanie 1500 MHz oraz1800 MHz w trybie boost. Dwa pozostałe modele - ASUS RTX 3070 LHR 8GB KO V2 OC oraz ASUS RTX 3070 LHR 8GB TUF V2 OC to również podstawowe taktowanie 1500 Hz, ale w trybie boost wzrasta do 1845 MHz. Niestety, cen kart nie podano.

Źródło: VideoCardz