Asus zapowiada obniżki cen kart graficznych RTX 30

Jeśli planujesz zakup nowej karty, może warto z tym jeszcze zaczekać?

Od kilku tygodni obserwujemy spadek cen kart graficznych. Są tego dwie przyczyny. Pierwsza - zabezpieczenia wprowadzone przez producentów sprawiły, że górnikom przestał się opłacać ich zakup. Druga - spadły nieco koszty produkcji. Ale Asus idzie jeszcze dalej i zapowiada kolejne obniżki swoich wersji RXT 30. Powodem obniżenie taryf ceny na linii USA - Chiny. Co jednak ciekawe, producent wspomina tylko o układach Nvidia, nie deklaruje podobnych działań dla kart AMD.

A jakie to obniżki? Od 1 kwietnia 2022 roku wybrane modele będą tańsze nawet o 25%. Dotyczy to całej rodziny RTX, a więc zaczynając od RTX 3050, kończąc na RTX 3090. Co to oznacza w praktyce? Weźmy za przykład kartę graficzną ASUS GeForce RTX 3080 Ti ROG STRIX 12GB OC. W chwili obecnej można ją nabyć za 7999 zł. Obniżka o 25% to cena mniejsza o 1999 zł, a więc mamy równe 6000 zł. No i to by było coś. Pozostaje tylko pytanie - czy deklaracje znajda odbicie w rzeczywistości? Przekonamy się o tym już na początku przyszłego miesiąca.

Źródło: Neowin