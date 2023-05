Asus zdradza kilka szczegółów na temat nadchodzącego Zenfone'a 10. Jest szansa, aby go dostać za darmo

Dzięki nietypowym testom, które przeprowadza Asus, dowiedzieliśmy się kilku szczegółów na temat następcy mojego ulubionego smartfona 2022 roku.

Asus Zenfone 9 to bezsprzecznie mój ulubiony telefon 2022 roku. Kompaktowe rozmiary, ciekawa stylistyka, mocne podzespoły i interesujące rozwiązania technologiczne sprawiły, że zapamiętałem go najbardziej spośród testowanych przeze mnie urządzeń. Firma przygotowuje teraz kolejną, dziesiątą już edycję swojego flagowego telefonu, który ma przynieść sporo zmian i ulepszeń do już i tak świetnej formuły. Dzięki nietypowym beta-testom może się nawet okazać, że jeden z najnowszych smartfonów dostaniemy zupełnie za darmo.

Kilka dni temu firma uruchomiła nową platformę testową, która ma pomóc firmie w zdobyciu informacji na temat typu przetwarzania zdjęć i obrazów, jaki chcą konsumenci. Na tej stronie możemy wziąć udział w testach, które polegają na wybieraniu najlepiej wyglądających według nas zdjęć z puli kilku do wyboru. Dzięki temu Asus chce się dowiedzieć, jaki styl fotografii najbardziej odpowiada klientom.

Jednak same testy nie są największym wydarzeniem, a raczej ewentualna nagroda za wzięcie w nich udziału. Dla każdej osoby, która wykona je w ramach swojego konta Asus (które można łatwo założyć przed testem podając swój adres mailowy) ma szansę na wygranie jednego z trzech Zenfone'ów 10, gdy tylko będą dostępne! Oznacza to, że zainteresowane osoby nie tylko przyczynią się do rozwoju swojej ulubionej marki, ale też będą mogły być jednymi z pierwszych posiadaczy najnowszego modelu smartfona Asusa.

Co ciekawe, ze względu na regulacje prawne, Asus musiał też ujawnić szacowaną wartość nadchodzących telefonów. Tutaj także czeka nas spora niespodzianka, ponieważ wbrew powszechnemu trendowi firma wydaje się starać utrzymać cenę nowego telefonu w podobnych widełkach, co poprzednik. Zenfone 9 w podstawowej konfiguracji kosztował 699 USD, podczas gdy Asus zakłada, że szacowana wartość pojedynczej nagrody w konkursie to około 749 USD - o 50 dolarów więcej.

Nie jest to może pozostanie przy dokładnie takiej samej cenie, jednak przy fali o wiele wyższych podwyżek nawet tak małe zwiększenie ceny można uznać za pozytywne rozwinięcie sprawy.

Jeśli chodzi o samą specyfikację telefonu, ma ona nie odbiegać poziomem od zeszłorocznego Zenfone'a. Do naszej dyspozycji będzie flagowy Snapdragon 8 Gen 2 oraz 12/16 GB RAMu, a także trochę większy ekran AMOLED 6,3" 120 Hz. Spodziewamy się też głównego aparatu o rozdzielczości 200 MP z OIS oraz ładowania z mocą do 67 W. Jego premiera powinna mieć miejsce w trzecim kwartale 2023 roku.