Asystent Google coraz popularniejszy, korzysta z niego już 500 milionów użytkowników

Google pochwaliło się, że blisko 500 milionów użytkowników korzysta regularnie z pomocy ich inteligentnego asystenta.

W ostatnich latach sztuczna inteligencja zyskuje na popularności, a wraz z nią produkty wykorzystujące jej możliwości. Asystent Google'a jest tego najlepszym przykładem. Jeszcze w maju 2018 roku amerykańska firma informowała, że asystent jest zainstalowany na 500 milionach urządzeń. Następnie, na początku zeszłego roku Google chwaliło się, że wynik ten został podwojony i inteligentny pomocnik jest dostępny już na ponad miliardzie urządzeń. Choć wynik ten działa na wyobraźnię, to tak naprawdę nie mówi nam nic o jego realnym wykorzystaniu.

Dostrzegła to również amerykańska korporacja, która tym razem podała, że Asystent Google posiada już ponad 500 milionów aktywnych użytkowników miesięcznie. Bez wątpienia jest to wynik imponujący, choć nie specjalnie nas zaskakuje.

Google dba i mocno inwestuje w swojego inteligentnego asystenta, regularnie wzbogacając go o nowe funkcje i możliwości. Co więcej, Asystent Google jest dostępny nie tylko na urządzeniach z Androidem, ale również na iPhone'ach, smartwatchach czy smart głośnikach. To wszystko sprawia, że rozwiązanie Google'a pozostawia konkurencję daleko w tyle.

Jak to wygląda u was? Często korzystacie z pomocy głosowego asystenta Google'a?

źródło: androidauthority.com