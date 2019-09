Asystent Google i Amazon Alexa pojawią się na Xbox One

Konsola Microsoftu otrzyma obsługę wirtualnych asystentów. Są już dostępni w wersji beta.

Flagowa konsola firmy Microsoft, czyli Xbox One, będzie obsługiwać Asystenta Google i Amazon Alexa. Do tej pory można było korzystać na konsoli z Cortany (oczywiście tylko w krajach, gdzie jest obsługiwana), jednak z pewnymi ograniczeniami i wyłącznie za pomocą headsetu. W kolejnej aktualizacji firmware pojawi się nowa funkcja - Wirtualni asystenci, pozwalająca na ich włączenie. Na stronie Windows Central pokazano prezentujący ją zrzut ekranu. Użytkownicy konsoli z USA mogą już zapisywać się do publicznej bety. Wraz z obsługą asystentów pojawi się również kolejna nowa funkcja - Xbox Skill, odpowiadająca za interakcję z urządzeniami, które ich obsługują, jak smartfon czy urządzenia z linii Google Home.

Źródło: Windows Central

Jeśli koniecznie chcesz zapisać się do wersji beta usługi, możesz skorzystać z sieci VPN, aby jako miejsce swojej lokalizacji wybrać USA - w osobnym artykule wyjaśniamy, jak używać VPN na Xbox One? Następnie należy dołączyć do grupy Xbox for Google Assistant Beta i postępować wg zamieszczonej instrukcji.

Data oficjalnej premiery asystentów nie została jeszcze podana.