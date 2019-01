Asystent Google i eSky pomogą zaplanować podróż - informacja prasowa

Grupa eSky rozpoczęła współpracę z Google Polska w związku z wprowadzeniem jednej z pierwszych polskich akcji dla Asystenta Google. Dzięki integracji eSky z Asystentem poprzez platformę Actionson Google,osoby planujące podróż mogą za pomocą prostych komend głosowych m.in. wyszukać najbardziej atrakcyjne cenowo połączenia lotnicze.

Serwis eSky to jeden z pierwszych partnerów Google w Polsce, z którym realizowany jest ten projekt. Aby rozpocząć konwersację z Ewą – głosowym asystentem podróży w ramach Asystenta Google -wystarczy wydać polecenie głosowe „OK Google. Porozmawiaj z eSky”.

eSky i Google Polska

Komentuje Anna Wiertel, Marketing Communication Director w Grupie eSky"

"Asystent Google we współpracy z eSky wyszuka dla użytkownika najlepsze połączenia lotnicze i przekieruje go na naszą stronę mobilną, gdzie może on dokonać rezerwacji biletu. To wszystko w jednym, kilkuminutowym procesie. Dzięki współpracy z Google Polska planowanie podróży będzie proste, szybkie i wygodne jak zwykła rozmowa. Jako lider technologiczny w branży travel, stale testujemy nowe technologie, rozwijamy nasz serwis i aplikację. Widzimy wyraźne zainteresowanie technologiami głosowymi i chcemy wyjść naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, dlatego cieszymy się, że wspólnie z Google mogliśmy wprowadzić na polski rynek to przełomowe rozwiązanie"

Wsparty wiedzą serwisu eSky, doskonale sprawdzi się jako doradca podróży, który pomoże zaplanować urlop. Za pośrednictwem wyszukiwarki lotów eSky, Asystent umożliwia znalezienie najlepszego połączenia lotniczego spośród tysiąca ofert jednego z 860 przewoźników lotniczych. Asystenta można zapytać np. o najtańsze bilety lotnicze do Hiszpanii czy kierunki podróży z najlepszymi parkami rozrywki. Dzięki stworzonej funkcjonalności, wymarzone wakacje czy wyjazd zagraniczny można będzie wygodnie i prosto zaplanować w dowolnej chwili w trakcie rozmowy z wirtualnym asystentem.

Asystent Google

Po kilku miesiącach intensywnych testów, Asystent Google jest gotowy, aby wspierać Polaków w ich codziennych zadaniach, a dzięki eSky również w planowaniu wymarzonych podróży. Z Grupą eSky współpracujemy blisko od kilku lat, dzięki czemu rozpoczynając tworzenie jednej z pierwszych akcji dla Asystenta Google, byliśmy pewni, że okażą się świetnym partnerem - szczególnie ze względu na swoje doświadczenie oraz zaawansowanie technologiczne, które pozwalają im doskonale zrozumieć najnowsze trendy i potrzeby użytkowników – komentuje Michał Długosz, Product Marketing Manager z Google Polska.

Asystent Google pomaga w wykonywaniu codziennych zadań, dając dostęp do technologii w każdym momencie, nawet wtedy, gdy ręce są zajęte, dzięki możliwości komunikacji z urządzeniem w najbardziej naturalny sposób - używając głosu. Przy pomocy Asystenta użytkownik dowie się, czy będzie potrzebował parasola przed wyjściem do pracy, wyśle głosowo wiadomość do kolegi w trakcie prowadzenia auta, znajdzie restaurację na wieczorne spotkanie ze znajomymi czy przypomni sobie o potrzebie zrobienia zakupów wraz z listą przygotowaną wspólnie z Asystentem. W ciągu najbliższych tygodni Asystent Google będzie udostępniony wszystkim polskim użytkownikom smartfonów z Androidem (od wersji 5), a posiadacze urządzeń iOS będą mogli pobrać z AppStore aplikację Asystent Google. Asystent będzie także dostępny na dedykowanych modelach słuchawek.

Osoby zainteresowane szybszym i wygodniejszym planowaniem urlopów czy podróży służbowych mogą znaleźć więcej informacji na temat akcji dla Asystenta Google na stronie www.asystent.esky.pl