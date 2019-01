Asystent Google już niebawem w Polsce - wszystko co warto wiedzieć

Wielkimi krokami zbliża się polska premiera Asystenta Google. Tłumaczymy jak działa nowe narzędzie od Google oraz podpowiadamy jak będziemy mogli wykorzystywać je w praktyce.

Pierwszym szeroko spopularyzowanym asystentem głosowym była SIRI. Rozwiązanie zadebiutowało w 2011 roku na urządzeniach z systemami operacyjnymi firmy Apple. Dopiero 3 lata późnień technologia doczekała się poważnej konkurencji w postaci Microsoft Cortana oraz Amazon Alexa. Najmłodszym asystentem głosowym, spośród tych liczących się na rynku jest Asystent Google. Wspólną cechą wszystkich wymienionych produktów jest ograniczona dostępnych wariantów językowych. Oznacza to tyle, że użytkownicy z Polski nie mogli dotychczas korzystać z asystentów głosowych w ojczystym języku. Sytuacja uległa waśnie zmianie dzięki Asystentowi Google. Usługa została udostępniona testowo na urządzeniach małej grupy użytkowników z Polski. Pełnoprawna premiera asystenta jest spodziewana nawet w ciągu najbliższych dni.

Asystent Google to więcej niż Google Now

Kiedy w 2016 roku anglojęzyczni entuzjaści śledzili informacje o premierowym Aystencie Google, użytkownicy z polski otrzymali dostęp do usługi głosowej Google Now. Obydwa rozwiązania mają ze sobą wiele wspólnego, ale dopiero w przypadku Asystenta Google możemy mówić o rozwiązaniu z cechami sztucznej inteligencji. Podstawowa różnica polega na sposobie przetwarzaniu komunikatów głosowych. Google Now służy do wyszukiwania i obsługiwania prostych funkcji za pomocą ściśle określonych komend. Asystent Google nie tylko obsługuje więcej funkcji, ale również potrafi zrozumieć kontekst dość swobodnych wypowiedzi użytkownika. Najprostszy przykład to pytanie o pogodę. Chcąc zapytać o nią Google Now, musieliśmy wymówić jedną z obsługiwanych formułek. Przykładowo powiedzieć hasło pogoda, a następnie wskazać miejscowość i datę. Uzyskanie tej samej informacji od Asystenta Google będzie przypominać rozmowę. Swoboda wypowiedzi pozwoli nam nie tylko na dowolne formułowanie zapytania, ale również na pomijanie fraz kluczowych - użytkownik może po prostu zapytać czy powinien jutro zabierać ze sobą parasolkę, albo czy w środę będzie zimno. Poniżej prezentujemy krótką rozmowę, którą przeprowadziliśmy jeszcze przed premierą z asystentem w języku polskim.

Asystent Google - dostępne funkcje

Doświadczenie pokazuje, że użytkownicy nowych wersji językowych Asystenta Google nie mogą liczyć na pełen zakres funkcji. Należy zakładać, że rozwiązanie trafi w pierwszej kolejności na smartfony i smartwatche z systemem Wear OS. Obsługa inteligentnych głośników takich jak Google Home jest zazwyczaj dodawana w późniejszym terminie. Użytkownicy, którzy mieli już okazję zaznajomić się z polską wersją językową podkreślają, że w jej wypadku posiłkowanie się wynikami wyszukiwania jest częstszą praktyką niż w wariancie anglojęzycznym. Jest to zrozumiałe wobec tego, że produkt nie został jeszcze nawet oficjalnie zaprezentowany. Uzyskanie pełnej swobody wypowiedzi Asystenta Google, zajmie twórcom zapewne jeszcze kilka lat.

Wydaje się, że od dnia premiery, na polskich użytkowników powinna czekać większość funkcji znanych z wydania anglojęzycznego. Zaczynając od najbardziej oczywistych - Asystenta Google zapytamy o pogodę, dane nawigacyjne, pobliskie lokale, wpisy w kalendarzu. Obsłużymy nim również odtwarzacz muzyki i skorzystamy z wyszukiwarki. Prawdziwą atrakcją są jednak te najbardziej zaawansowane, chociaż teoretycznie mniej przydatne funkcje. Będziemy mogli poprosić asystenta o odtworzenie konkretnego odcinka ulubionego serialu, wykonanie prostych obliczeń, szybką zmianę jednostek, a także zapytać o wiadomości ze świata czy rynków finansowych. Jeśli poczujemy ochotę zaprzyjaźnić się bliżej, Asystent Google uraczy nas pogawędką, kawałem, albo grą słowna.

Asystent Google - data premiery i wymagania

Google nie podało dokładnej daty premiery Asystenta Google. Można zakładać z dużym prawdopodobieństwem, że odbędzie się ona już 15 stycznia podczas wieczornej konferencji, na którą zostali zaproszeni dziennikarze. Co istotne Asystent Google nie ma dużych wymagań. Na początek wystarczy nam smartfon z systemem Android w wersji 5.0 lub nowszej. Asystent Google jest wywoływany poprzez wciśnięcie i przytrzymanie przycisku Home. Do chwili oficjalnej premiery, większość smartfonów z Androidem wywołuje w ten sposób usługę Google Now.