Asystent Google może zostać zintegrowany z Chrome

Google cały czas rozwija swoje usługi. Najnowsze plotki wskazują na możliwość integracji Asystenta Google z przeglądarką Chrome.

Źródło: techadvisor.co.uk

Asystent Google od kilku miesięcy dostępny jest oficjalnie w Polsce. Usługa ta jest stale rozwijana. Najnowsze plotki wskazują, że może on zostać zintegrowany z przeglądarką internetową Chrome. Asystent Google został już połączony z kilkoma innymi usługami Amerykańskiego giganta. Prawdopodobne jest więc także zintegrowanie inteligentnego asystenta z domyślnie preinstalowaną na wielu urządzeniach przeglądarką Chrome.

9to5Google natrafił ostatnio na nowy kod źródłowy w testowej wersji Chromium opisanej jako przeznaczona "do przeglądu wewnętrznego". Zaszyto w niej informacje wskazujące na możliwość zintegrowania Asystenta Google z przeglądarką Chrome na Androida. Kod źródłowy został usunięty przez Google, ale to nie oznacza, że zniknął z sieci.

Oto część kodu wskazująca na możliwość pojawienia się Asystenta Google w przeglądarce Chrome już w niedalekiej przyszłości:

public void triggerGoogleIOStuff(String message) {

mDetailsCoordinator.triggerGoogleIOStuff(message);

if (message.equals("Here we go") || message.equals("Ready to reserve?")) {

mCarRentalView.setVisibility(View.VISIBLE);

mCarRentalContactView.setVisibility(View.GONE);

} else if (message.equals("Filling in your details")) {

mCarRentalView.setVisibility(View.GONE);

mCarRentalContactView.setVisibility(View.VISIBLE);

} else {

mCarRentalView.setVisibility(View.GONE);

mCarRentalContactView.setVisibility(View.GONE);

}

}

Kod wygląda na wstępna wizualizacje tego, jak funkcja mogłaby wyglądać niż na w pełni funkcjonalne rozwiązanie. Z umieszczonego w sieci fragmentu kodu źródłowego widać, że Asystent wie o zbliżającej się podróży, co może wskazywać na możliwość wyświetlania kart z Asystenta bezpośrednio w przeglądarce Chrome.

Czy Google zaprezentuje tą funkcje podczas konferencji Google I/O 2019, która odbędzie się w maju? Tego nie wiemy. Z pewnością w niedługim czasie zaprezentowane zostaną nowości od Google. Czekamy między innymi na premierę tańszych urządzeń Google Pixel.

Źródło: XDA Developers