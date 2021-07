Asystent Google nas podsłuchuje? Google odpowiada

Kilka dni temu pojawiły się informacje wskazujące na to, że inteligentny Asystent Google w telefonach nagrywa audio bez naszej wiedzy. Nagrań mogli słuchać pracownicy...

Aktualizacja [06.07.2021]: Google odpowiedziało na zarzuty sugerujące, iż Asystent Google podsłuchuje użytkowników smartfonów. W mailu wystosowanym do Android Authority możemy przeczytać, że działania Asystenta nie mają na celu szpiegowania. Oto jego fragment:

Ponieważ była to rozprawa za zamkniętymi drzwiami, nie możemy komentować historii opartych na anonimowych źródłach, ale dzielimy się wszystkimi szczegółami, które mogą pomóc Wam zrozumieć, jak działa Asystent, a to powinno wyjaśnić wszelkie wątpliwości (...). W trybie gotowości urządzenie przetwarza kilkusekundowe fragmenty dźwięku w celu wykrycia aktywności – na przykład, gdy mówisz „Hej Google”. Jeśli nie zostanie wykryta żadna aktywacja, te fragmenty dźwięku nie zostaną wysłane ani zapisane w Google.

Firma utrzymuje, że Asystent Google jest w ciągłym trybie czuwania, aż nie zostanie aktywowany przez użytkownika.

Według IndiaTimes przedstawiciele Google mieli przyznać przed rządowym panelem, że jego pracownicy słuchają nagrań użytkowników z Google Assistant. Ponoć opcja nagrywania była włączana na urządzeniach nawet wtedy, kiedy Asystent nie był wzywany za pomocą klasycznego hasła Ok, Google.

Google twierdzi, że pracownicy słuchają nagrań tego, co użytkownicy mówią do Asystenta Google w celu ulepszenia technologii rozpoznawania mowy w różnych językach. Według nich zaledwie ułamek dźwięku jest dostępny dla pracowników i ponoć nie słuchają oni prywatnych rozmów. Niestety nie wiemy, w jaki sposób Google rozróżnia zwykłe rozmowy od poufnych. Wiemy, że Asystent nasłuchuje polecenia głosowego z hasłem wyzwalającym, ale Google nie wyjaśnia dlaczego nagrywa on audio nawet wtedy, kiedy nie jest wzywany. W polityce prywatności Google możemy znaleźć informację:

Od czasu do czasu Asystent aktywuje się, mimo, że tego nie chciałeś, ponieważ błędnie wykrywa, że potrzebujesz jego pomocy (np. przez dźwięk, który brzmi jak „Hej, Google”).

Nie ma więcej informacji dotyczących innych przypadków niesprowokowanych nagrań przez Asystenta. Choć można usunąć rozmowy prowadzone z Asystentem, nie wiemy czy te dane obejmują także nagrania, w których rzekomo nas podsłuchuje.

