Asystent Google po polsku dostępny dla użytkowników iPhone'a

Kilka tygodni po oficjalnej premierze i wdrożeniu Asystenta Google na urządzenia z Androidem w Polsce Google udostępniło jego wersję dla użytkowników urządzeń z iOS.

Asystent Google na iPhone'a dostępny!

Asystent Google trafił oficjalnie do polskiego App Store. Użytkownicy iPhone'ów, iPad'ów oraz iPod'ów z zainstalowanym iOS w wersji 10.0 lub nowszym mogą już zainstalować asystenta - link do aplikacji w App Store

Jak wygląda Asystent Google na iOS?

Wersja asystenta przeznaczona na iOS jest bliźniaczo podobna do wersji na Androida. Ekran główny składa się z informacji pochodzących z asystenta Google, przycisku wyszukiwania głosowego za pomocą którego możemy zadać pytanie Asystentowi, przycisku klawiatury i zakładki odkrywaj.

Jak wywołać Asystenta Google.

Niestety Asystent Google na iOS nie działa w taki sam sposób jak na Androidzie. Asystent Google na iPhone'ie nie jest integralną częścią systemu (tak jak Siri w iOS), tylko zewnętrzną aplikacją. Apple nie pozwala na zmianę domyślnych programów (w tym asystenta głosowego) przez co nie ma możliwości wywołania Asystenta poprzez wypowiedzenie "Ok Google" jak w urządzeniach z Androidem. Dzieję się tak dlatego, że twórcy oprogramowania na iOS mają ograniczony dostęp do API.

Wywołanie Asystenta za pomocą Skrótów Siri

Aby obejść ograniczenia systemowe wprowadzone przez Apple możemy pobrać aplikację Skróty Siri link do App Store i utworzyć polecenie, które po wypowiedzeniu uruchomi Asystenta np. "Hey Siri, Ok Google". Należy mieć na uwadze, że urządzenie musi być odblokowane - jest to konsekwencja ograniczeń systemowych wprowadzonych przez Apple. Dodatkową niedogodnością z pewnością będzie fakt, że Asystent Google na iOS nie wykona za nas poleceń systemowych takich jak np. ustawienie budzika ponieważ jest tylko aplikacją, która nie jest zintegrowana z systemem.