Asystent Google po polsku już dostępny, ale wciąż nie dla wszystkich

Zgodnie z oczekiwaniami Google poinformowało, że z dniem dzisiejszym uruchomiona zostaje usługa Asystent Google w języku polskim. Niewykluczone jednak, że część użytkowników będzie musiała jeszcze poczekać na dostęp.

Biuro prasowe Google przesłało wiadomość do przedstawicieli mediów, w której informuje o uruchomieniu polskiej wersji usługi Asystenta Google. Niestety nie wszyscy użytkownicy otrzymają pełen dostęp do rozwiązania począwszy od dnia dzisiejszego. Na wielu urządzeniach wciąż widnieje informacja, że język polski nie jest jeszcze obsługiwany przez Asystenta Google. Jak informują przedstawiciele Google, polski Asystent zostanie udostępniony użytkownikom smartfonów i tabletów z systemami Android oraz iOS w ciągu kilku najbliższych tygodni. Firma nie wspomina na temat wzorca z jakim przydzielany będzie dostęp.

Jeszcze wczoraj nie było jasne, kiedy usługa zostanie zaprezentowana. Zapowiedziana na 15 stycznia konferencja prasowa z premierą produktową została odwołana w związku z ogłoszoną w Warszawie żałobą. Komunikaty prasowe potwierdzają, że Google zdecydowało się wprowadzić usługę bez poprzedzającej premierę prezentacji.

Jak działa Asystent Google

Przypominając: Asystent Google to pierwszy asystent głosowy mówiący po polsku. Prace nad przygotowaniem dedykowanej wersji językowej trwały ponad rok. Według informacji ujawnionych przez Google, w testach wersji beta wzięło udział 2000 wyselekcjonowanych użytkowników. Asystent Google jest narzędziem wspierającym użytkownika podczas wykonywania codziennych zadań. Względem dostępnej dotychczas usługi głosowej Google Now, Asystent wyróżnia się większą wszechstronnością oraz zdolnością do odczytywania kontekstu swobodnych wypowiedzi. Usługa pozwala na łatwe uzyskiwanie informacji oraz głosowe wywoływanie zadań.

Biuro prasowe przygotowało krótką listę podpowiedzi dla początkujących użytkowników. Prezentuje się ona następująco:

Wystarczy przytrzymać przycisk ekranu głównego lub powiedzieć OK Google.

Początek dnia. Rano, przed wyjściem z domu, można zadać takie pytania jak:

OK Google, czy dzisiaj będzie padało?

OK Google, ile stopni będzie dziś w Krakowie?

OK Google, jakie mam spotkania na dziś.

Prowadzenie samochodu:

OK Google, napisz Kubie, że spóźnię się 5 minut.

OK Google, puść coś Krzysztofa Zalewskiego.

OK Google, wyślij Whatsapp do mamy.

OK Google, wyznacz najszybszą trasę do pracy.

Wyjście z pracy:

OK Google, co dziś grają w kinie?

OK Google, przypomnij mi, żeby kupić bilety do kina dzisiaj o 19:00.

OK Google, pokaż włoskie restauracje w okolicy.

OK Google, wyznacz trasę do domu.

OK Google, do której otwarta jest Galeria Mokotów?

OK Google, pokaż trasę autobusem na ulicę Świętokrzyską.

Koniec dnia:

OK Google, ustaw minutnik “pieczenie chleba” na 40 minut.

OK Google, włącz jazz na YouTube.

OK Google, obudź mnie jutro o 7:00.

Prace nad polską wersją Asystenta Google nie objęły wyłącznie spolszczenia interfejsu. Google zaimplementowało również informacje dotyczące polskiej popkultury i zwyczajów. Asystenta Google można zapytać o ciekawostki o Polsce, przepytać o autorów polskich dzieł literackich czy aktorów grających w kultowych filmach. Praca została wykonana w niezwykle pomysłowy sposób - wystarczy zaśpiewać Asystentowi łubu dubu łubu dubu aby zauważyć z jaką pieczołowitością firma podeszła do opracowań dla klientów z Polski.

Uważamy, że Asystent Google jest najwygodniejszym narzędziem pomagającym wykonywać codzienne zadania. Rozmowa jest dla nas najbardziej naturalnym sposobem komunikacji i właśnie dlatego to główny sposób porozumiewania się z Asystentem, teraz także po polsku

Wykonaliśmy mnóstwo pracy, by Asystent był jak najbardziej pomocny dla użytkowników i jak najlepiej rozumiał język polski, a także polską kulturę. To jednak dopiero pierwszy krok, zamierzamy nadal udoskonalać polską wersję Asystenta i dodawać do niej nowe funkcje.

- mówi Michał Długosz, Product Marketing Manager w Google, odpowiedzialny za wprowadzenie Asystenta na polski rynek. -

Aby otrzymać dostęp do Asystenta Google trzeba dysponować urządzeniem z systemem Android w wersji 5 lub nowszej. Osobną aplikację będą musieli pobrać użytkownicy systemu iOS. Ponadto polska wersja Asystenta będzie również dostępna na dedykowanych modelach słuchawek.

Actions on Google, czyli Asystent Google dla firm

Również od dnia dzisiejszego swoją pracę rozpoczyna polska edycja platformy Actions on Google. Dzięki niej polskie firmy mogą dokonać integracji z asystentem. Pierwsze marki, które stworzyły własny zestaw akcji dla polskiego Asystenta Google są PLAY i eSky.