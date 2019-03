Asystent Google w Polsce - wszystko o usłudze Google [komendy i funkcje]

Asystent Google dostępny jest po polsku od stycznia 2019. W jaki sposób można go wykorzystać, na jakich urządzeniach występuje i jak może pomóc w codziennym życiu? Wyjaśniamy i doradzamy - zobacz!

Być może korzystałeś już wcześniej z funkcji Google Now na Twoim telefonie lub tablecie z systemem Android i była ona dla ciebie wygodnym źródło informacji. Sprawy jednak posunęły się naprzód i obecnie mamy do czynienia z Asystentem Google, który jest dużo bardziej rozbudowanym i inteligentnym narzędziem dostępnym na jeszcze większej ilości urządzeń.

Asystent Google został po raz pierwszy udostępniony 16 maja 2016 roku. Komunikację w języku Polskim wspiera od 16 stycznia 2019 roku, kiedy to Google rozpoczęło stopniowe wdrażanie usługi w Polsce.

Źródło: techadvisor

Czym jest Asystent Google?

Asystent Google to inteligentny asystent osobisty stworzony przez firmę Google, dostępny na urządzenia mobilne z systemami Android, iOS, Wear OS, a także na inteligentne urządzenia domowe (smart home). W przeciwieństwie do swojego poprzednika - Google Now - potrafi prowadzić dwustronną konwersację.

Głównym sposobem komunikacji z Asystentem jest głos, ale możliwa jest także komunikacja za pomocą pisma.

Asystent Google - funkcje i możliwości

Asystent Google posiada szerokie spektrum zastosowań. Potrafi odpowiadać na pytania, wyszukiwać informacje w sieci, kontrolować urządzenia smart home, rozpoznawać przedmioty za pomocą aparatu wbudowanego w urządzenie lub sprawdzać i zarządzać naszym kalendarzem. To tylko część czynności, które potrafi wykonać Asystent Google, a jego możliwości są stale rozbudowywane.

Asystent Google - obsługiwane urządzenia

Asystent Google nie jest preinstalowany na telefonach z systemem Android, choć wiele najnowszych modeli zawiera go od razu po wyjęciu z pudełka. Asystenta Google można pobrać ze Sklepu Play na dowolne urządzenie z systemem Android 5.0 Lollipop lub nowszym. Pod nazwą Google Assistant jest również dostępny dla użytkowników iPhone'a 5 lub nowszego z zainstalowanym systemem iOS 9.3 lub nowszym. Pobrać go można z App Store.

Dodatkowo Google wprowadziło na rynek cztery inteligentne głośniki, które posiadają wbudowanego Asystenta Google, ale ich dostępność w Polsce jest ograniczone do kilku dystrybutorów. Google zaimplementowało również Asystenta Google w smartwatche z systemem Wear OS.

Asystent Google - zmiany i aktualizacje

Asystent Google to usługa która jest stale udoskonalana, a jej funkcjonalność rośnie praktycznie z dnia na dzień. W ostatnim czasie Google doszła funkcja rozróżniania głosów, co jest szczególnie przydatne dla użytkowników Google Home, z których najczęściej korzysta więcej niż jedna osoba.

Asystent Google będzie mógł również pracować z Obiektywem Google (Google Lens), aby rozmawiać o tym, co widzisz, na przykład tłumacząc obcy tekst lub zapisując wydarzenia, które widziałeś na plakacie lub gdzie indziej. Będzie potrafił także sprawdzić cenę zeskanowanego obiektu.

Google posiada ponad 70 partnerów biznesowych, którzy również są odpowiedzialni za rozwój i wdrażanie nowych funkcji do Asystenta.

Jak używać Asystenta Google

Asystent Google to nowy sposób interakcji z urządzeniem oraz usługami Google i jest w istocie znacznie ulepszoną wersją wycofanego już Google Now. Jedną z głównych idei Asystenta Google jest nie tylko sama interakcja podczas rozmowy, ale również myślenie kontekstowe. Na przykład - gdy będziesz rozmawiał z Asystentem o koncercie i zapytasz się go o restaurację, połączy on fakty i pokaże np. trasę z miejsca koncertu do restauracji. Asystent wie także, co wyświetlasz aktualnie na ekranie i umie się do tego odnieść.

Asystenta Google można używać do wielu czynności takich jak ustawienie alarmu lub utworzenie przypomnienia. Możesz np. poprosić Asystenta, aby zapamiętał kod do blokady rowerowej lub numery rejestracyjne wypożyczonego na wakacjach auta, abyś nie miał problemu go odnaleźć na lotniskowym parkingu, gdzie stoi 30 identycznych samochodów.

Asystent Google - komendy głosowe

Możesz korzystać z Asystenta Google tak samo, jak z Siri na iPhone'ie, ale uważamy, że jest on dużo bardziej rozbudowany i przydatny. Szczególnie teraz, gdy możemy się z nim komunikować po polsku. Możesz poprosić Asystenta, aby wykonywał wszystkie rodzaje rzeczy, z których o większość prawdopodobnie nie wiedziałeś. Poniżej znajduje się lista komend, które możesz wypowiedzieć. Nie są to wszystkie polecenia, jakie potrafi zrozumieć i wykonać Asystent Google, ale wszystkie powinny być poprzedzone przez "Okay Google" lub "Hey Google". Jeżeli nie chcesz ich wypowiadać, możesz otworzyć Asystenta ręcznie poprzez przytrzymanie przycisku Home lub otworzenia aplikacji Asystent.

Otwórz (np. pcworld.pl lub wybraną aplikację zainstalowaną na urządzeniu)

Zrób zdjęcie

Nagraj film

Ustaw alarm na....

Ustaw timera dla....

Przypomnij mi o.... (łącznie z czasem i/lub lokalizacją)

Sporządź notatkę

Utwórz wydarzenie w kalendarzu

Jaki jest mój harmonogram na jutro?

Znajdź....

Zadzwoń.....

Wyślij wiadomość.....

Wyślij email do....

Gdzie jest najbliższy (sklep, stacja paliw)....?

Przejdź do....

Kieruj do....

Gdzie jest....?

Pokaż mi informacje o moim locie

Gdzie jest mój hotel?

Jakie są atrakcje w okolicy?

Jak brzmi [przywitanie] w języku [japońskim]?

Ile to jest [100 zł] w [dolarach]?

Jaki jest status lotu.....?

Odtwarzaj muzykę

Następna piosenka / Pauza

Jaka to piosenka?

Wykonaj zrzut ekranu

Asystent Google potrafi również odpowiadać na inne polecenie, których nie może wykonać głosowo np. gdy poprosimy go o zrobienie nam kanapki. Możemy go poprosić opowiedzenie nam kawału. Gdy powiemy mu, że jesteśmy znudzeni, może zaproponować nam suchara, ciekawostki lub komplementu. Możemy także poprosić Asystenta, aby przetłumaczył nam dane słowo, frazę lub nawet całe zdanie.

Asystent Google zintegrowany jest także z serwisem informacyjnym Onet za pomocą usługi Actions on Google, która zadebiutowała w Polsce razem z Asystentem. Po zapytaniu Asystenta Google "poproś Onet o newsy/wiadomości" dostaniemy w formie głosowej skrót najnowszych informacji. W ciągu dnia Onet aktualizuje informacje kilka razy dziennie. Przy pomocy Asystenta Google możemy także korzystać z TOK FM. Możliwe jest między innymi uruchomienie audycji Poranek TOK FM.

Asystent Google to bardzo rozbudowane narzędzie o szerokiej gamie możliwości, która jest stale powiększana. Usługa ta jest przydatna w wielu sytuacjach, ale dopiero wtedy, gdy uświadomimy sobie, że możemy wykorzystać możliwości Asystenta Google w danej sytuacji. Od Ciebie zależy, czy i w jakim stopniu wykorzystać Asystenta Google. Część użytkowników jest zachwycona funkcjami, jakie oferuje asystent. Inni po chwilowej zabawie i przetestowaniu zupełnie zapominają o jego istnieniu. Niezależnie od tego, czy Asystent nam się podoba czy nie, nie można odmówić mu innowacyjności. To także nowy sposób komunikacji z naszym smartfonem, dlatego z niecierpliwością czekamy na dalszy rozwój Asystenta Google.