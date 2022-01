Atak DDoS na Minecrafta spowodował brak internetu w jednym z krajów Europy

Transmitowany poprzez platformę Twitch turniej stał się celem złośliwego ataku.

SquidCraft Games to turniej w grze Minecraft inspirowany hitem Netflixa - Squid Game. Został zaplanowany na kilka dni i gromadził w szczytowych momentach dwa miliony obserwujących. Byli wśród nich streamerzy z Andory, czyli niewielkiego, niepodległego księstwa pomiędzy Francją a Hiszpanią. Niestety, atak na jedynego, lokalnego operatora w tym kraju sprawił, że zostali oni wyeliminowani z rozgrywek. Atak ten to klasyczny DDoS - kolosalna ilość maszyn próbowała połączyć się z tej samej chwili z serwerami Andorra Telecom, co spowodowało zawieszenie usług dostawcy. A co za tym idzie - brak dostępu do internetu w całym kraju.

Stan taki utrzymywał się przez ponad pół godziny, jednak dopiero po pełnej godzinie operatorowi udało się przywrócić sprawną sieć na terenie całego księstwa. Dla graczy z Andory, którzy brali udział w turnieju, było jednak już za późno - zostali wyeliminowani. Dlatego też pojawiły się podejrzenia, że atak był przeprowadzony po to, aby ich wyeliminować. Tym bardziej, że pula nagród w SquidCraft Games to 100 tys. dolarów, a więc całkiem sporo. W chwili obecnej Andorra Telecom prowadzi śledztwo, mające na celu znalezienie sprawców ataku, jednak szanse na to są niewielkie.

Źródło: Tom's Hardware