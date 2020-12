Atak hakerów na Microsoft! - firma odpowiada

Cyberprzestępcy atakują za pomocą usługi Microsoft 365 (Office 365). Firma Microsoft odpowiedziała.

W dniu wczorajszym pojawiła się informacja, że usługa Microsoft 365 (znana lepiej pod nazwą Office 365) została wykorzystana przez hakerów do szpiegowania Departamentu Skarbu USA. Jak donosi agencja Reuters, rosyjscy cyberprzestępcy wykorzystali luki w oprogramowaniu, by przez miesiące przechwytywać wszystko, co przez nie przechodziło.

Firma Microsoft odpowiedziała publikacją wpisu na blogu, w którym informuje jak chronić się przed niedawnymi cyberatakami. We wpisie potwierdzili, że mają miejsce próby ataków oraz wskazują konkretne działania, na które powinno się zwrócić uwagę. Najważniejsze z nich to:

Włamanie za pomocą złośliwego kodu w produkcie SolarWinds Orion

Nieprawidłowe logowania przy użyciu tokenów SAML

Jednocześnie przedstawiciele firmy zaprzeczyli doniesieniom, że chmura Microsoftu została w jakikolwiek sposób naruszona.

Chcemy również zapewnić naszych klientów, że w trakcie tych dochodzeń nie zidentyfikowaliśmy żadnych luk w zabezpieczeniach produktów ani usług w chmurze firmy Microsoft.

Firma Microsoft podkreśla, że dzielenie się istotnymi działaniami związanymi z zagrożeniami jest ważne. Przedstawiciele firmy uważają, że niezwykle istotnym jest, by rządy oraz sektor prywatny wykazywały coraz większą przejrzystość w zakresie działalności państw narodowych, aby wszyscy mogli kontynuować globalny dialog na temat ochrony Internetu.

