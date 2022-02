Atak na polski internet? Strony i dostawcy internetu nie działają! [AKTUALIZACJA]

Wielka awaria, czy celowe działanie?

Vectra, MultiMedia Polska, Play, Orange, MBank - użytkownicy zgłaszają, że witryny tych firm się nie otwierają, a ich usługi nie działają. Co się dzieje? problemy pokazują, że awarie rozpoczęły się ok. godziny 9 rano. Wówczas przestało funkcjonować wiele stron i sieci. Przykłady poniżej:

Co się dzieje? Póki co nie wiadomo. Jak jednak można zauważyć, na liście zgłoszeń znalazło się mnóstwo banków. W ich przypadku większość raportów dotyczy problemów z wykonaniem przelewów, a także z samym logowaniem do banków oraz działaniem aplikacji mobilnych.

W momencie pisania tekstu żadna firma nie wyraziła jeszcze oficjalnego stanowiska. Nie wiadomo więc, czy ktoś celowo szkodzi polskim stronom internetowym, czy też mamy do czynienia z wyjątkowo pechową koniunkcją wielu niezależnych awarii w tym samym czasie.

AKTUALIZACJA

Kilkanaście minut po godzinie 9 wszystko wróciło do normy. Z usług i stron można korzystać w normalny sposób.