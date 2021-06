Ataki phishingowe na użytkowników Netflixa

Ponad 800 tysięcy subskrybentów korzysta w Polsce z usług Netflixa. Ponownie znajdują się oni na celowniku cyberprzestępców. Przesyłane przez oszustów maile zawierają informację o zawieszeniu konta użytkownika i nakazują uregulowanie rzekomej zaległości. Eksperci ESET informują:

To atak phishingowy, który ma na celu przejęcie danych użytkowników i w konsekwencji kradzież pieniędzy z ich rachunków. To doskonały czas dla oszustów, zwłaszcza, że obecnie dużo mówi się o dalszych zmianach w cenniku Netflixa, a to sprawia, że klienci platformy mogą być bardziej podatni na ataki.

Pierwsze przypadki ataków mogliśmy zaobserwować już na początku tego roku. Niestety także i w tym tygodniu specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa ESET dostrzegli wiadomości mailowe sugerujące użytkownikom Netflixa, że ich konto zostanie zawieszone w związku z nieautoryzowaną płatnością. Użytkownicy mają opłacić rzekomą zaległość, klikając w link znajdujący się w treści maila.

Po kliknięciu w link, użytkownik zostaje przeniesiony do specjalnie spreparowanej strony, na której znajduje się formularz, który wymaga od użytkownika danych logowania, jak i danych karty płatniczej. W momencie przesłania uzupełnionego formularza, oszuści stają się właścicielem danych, które mogą wykorzystać do kradzieży pieniędzy oraz przejęcia wszystkich naszych kont, w których wykorzystujemy to same hasło. - Kamil Sadowski, ESET.