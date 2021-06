Atari VCS z datą premiery i ceną. Konkurencja dla PS5 i Xbox Series X?

Firma Atari wreszcie ujawniła datę premiery swojej najnowszej konsoli - Atari VCS. Czy PS5 i Xbox Series X mają się czego obawiać?

Atari było w latach 70-tych i 80-tych ubiegłego wieku jednym z pionierów i liderów na rynku konsol do gier. Niestety, w kolejnych latach firma nie wytrzymała konkurencji z Nintendo, Segą czy Sony. Po latach przerwy, legendarna firma zapowiedziała swój powrót na łono producentów sprzętu dla graczy. Nowym startem dla Atari miał być debiut konsoli Ataribox, którą następnie przemianowano na Atari VCS. Legendarny producent wystartował z kampanią (m.in. na Indiegogo) i udało mu się z pomocą fanów zebrać odpowiednią kwotę na dopracowanie i produkcję urządzenia.

Atari VCS - data premiery i dostępność

Atar VCS do tej pory było dostępne jedynie dla grupki wybrańców, która wsparła zbiórkę. Jak jednak ujawnili dzisiaj przedstawiciele firmy - najnowsza konsola producenta już w czerwcu trafi do otwartej sprzedaży. Dokładnie 15 czerwca sprzęt będzie dostępny na terenie USA za pośrednictwem sklepów: Best Buy, GameStop oraz na oficjalnej stronie Atari.

Podstawową wersję konsoli - Atari VCS Onyx Base, wyceniono na 299,99 dolarów. Natomiast zestawy Atari VCS Black Walnut i Onyx All-In, które kosztują 399,99 dolarów zawierają dodatkowo klasyczny joystick Atari oraz kontroler do współczesnej konsoli. Atari VCS już w dniu premiery zaoferuje nabywcom dostęp do blisko 100 klasycznych gier producenta (m.in. z konsoli Atari 2600).

Atari VCS - specyfikacja i możliwości

Choć Atari VCS wydaje się być sprzętem skierowany głównie dla kolekcjonerów, to wnętrze urządzenia kryje w sobie zmodyfikowany procesor AMD Ryzen Embedded R1606G z GPU Radeon Vega. Zdaniem AMD SoC ma wystarczającą moc, aby być w stanie dekodować i uruchamiać materiały w 4K przy 60 klatkach na sekundę. Nie da się zatem ukryć, że możliwościami technicznymi Atari VCS jest w stanie rzucić wyzwanie nawet PS5 i Xbox Series X, a już na pewno PS4 Pro i Xbox One X.

Choć trzymamy kciuki za Atari, to jednak wiele zależy od popremierowego wsparcia urządzenia. Mało prawdopodobne jest jednak, aby sprzęt ten otrzymał nowe tytuły na wyłączność, a w przypadku konsol jest to często czynnikiem decydującym o zakupie danego urządzenia. Kolekcjonerzy i sympatycy Atari z pewnością będą jednak wypatrywać debiutu konsoli w Europie bowiem jest to jedno z najładniejszych urządzeń jakie wydano od lat.

