Atari - dawny gigant 8bit otwiera... sieć hoteli

W latach 80-tych na rynku królowały komputery osobiste Atari, Commodore i ZX Spectrum (były też Amstrad i Timex, ale mało popularne). Losy tych marek były w dalszych latach różne. Ale nikt nie spodziewał się, że Atari po kilku dekadach otworzy sieć swoich hoteli!

Atari od lat 90-tych nie jest już znaczącym graczem na rynku gier wideo, choć podejmuje różnego rodzaju próby powrotu na niego - na przykład za pomocą konsoli Atari VCS. Są one dalekie od sukcesu, jednak firma cały czas istnieje i ma ambitny plan. Dziś poinformowała o podjęciu współpracy z GSD Group, a celem tej kooperacji jest otwarcie na terenach Stanów Zjednoczonych sieci hoteli, mających prostą nazwę - Atari Hotels. Jest to z pewnością zaskakujące, ale uwaga - nie będą to zwykłe hotele, a hotele nawiązujące do gier, mające na zewnątrz charakterystyczne logo filmy (jak na powyższej wizualizacji) oraz oferujące "całkowitą immersję", niezależnie od wieku gościa. W środku będą czekały na nich zestawy AR i VR, a lokalizacje hoteli są takie, aby kwaterowały w nich osoby biorące udział w wydarzeniach e-sportowych na terenie USA.

Strona Atari Hotels już działa, przyjmowane są nawet rezerwacje, ale... pierwszy będzie zbudowany dopiero w tym roku. Sieć obejmie osiem hoteli, a ten pierwszy stanie w Phoenix. Lokalizacje kolejnych: Las Vegas, Denver, Chicago, Austin, Seattle, San Francisco, San Jose. Jeśli ktoś planuje wizytę w tych miastach USA w przyszłym roku, może już rezerwować miejsce dla siebie - zachęcają do tego różne promocje dla pierwszych śmiałków. A czy projekt wypali? Cóż, niech stanie pierwszy hotel - a potem zobaczymy.