Atari wraca do gry, a raczej do tworzenia gier na PC i konsole

Legendarny producent gier i konsol - Atari, ogłosił dzisiaj swoją nową strategię na najbliższe lata. Szykuje nam się powrót króla?

W pewnym momencie historii, Atari było gigantem w branży gier. Niestety, złe decyzję i coraz mocniejsza konkurencja sprawiły, że ta legendarna firma praktycznie zniknęła z rynku. Od lat Atari stara się jednak wrócić na łono producentów gier. Powstała nawet konsola - Atari VCS, której premiera odbyła się w czerwcu tego roku. Legendarna firma skupiona była do tej pory na tworzeniu darmowych gier bądź produkcji mobilnych, co pozwalało jej utrzymać płynność finansową. Teraz jednak ma się to zmienić.

Atari VCS (fot. Atari)

Według raportu serwisu GamesIndustry, zarząd Atari zatwierdził nową strategię biznesową, w której skupi się na tworzeniu gier premium (AAA) na konsole i PC.

Naszą intencją w przypadku każdej gry jest dostarczenie przystępnych i radosnych momentów sensownej rozgrywki. To jest istota Atari i to, co łączy naszą historię z naszą przyszłością. Czujemy, że gry premium lepiej reprezentują ten rodzaj doświadczenia w grach i DNA Atari - powiedział nowy dyrektor generalny Atari, Wade J. Rosen.

Nie ujawniono jeszcze żadnych informacji na temat tego, jak dokładnie będą wyglądały owe tytuły premium. Choć cokolwiek to będzie, bez wątpienia zobaczymy to na zarówno na PC, jak i konsolach PS4, PS5, Xbox One oraz Xbox Series X / S. Atari chce wydać swoją pierwszą nową "grę premium" jeszcze przed końcem bieżącego roku fiskalnego, co oznacza, że zobaczymy ją najpóźniej 31 marca 2022 roku.

Powrót Atari na łono producentów gier AAA, to z pewnością dobra wiadomość. Dodatkowa konkurencja w branży może podziałać tylko stymulująco. Trzymamy kciuki za pierwszy nowy projekt firmy i oby nie okazał się on ostatnim.

